„Bilanzabbau wird sich über Jahre hinziehen“

Doch das Thema dürfte nach oben rücken: 2016 ist die US-Wirtschaft um 1,6 Prozent gewachsen. Auch wenn das Plus niedriger als in den Vorjahren ausgefallen ist, will das Konjunkturbild nicht mehr so recht zu den billionenschweren Stützungsmaßnahmen passen. Denn die Fed hält die Bilanzsumme seit längerem auf hohem Niveau konstant, da sie Einnahmen aus auslaufenden Anleihen wieder in neue Papiere investiert.

Diese Praxis sollte die Notenbank „ernsthaft“ überdenken, wenn der Leitzins wieder ein Prozent erreicht habe, sagte Währungshüter Patrick Harker jüngst. Der Fed-Chef von Philadelphia ist seit Januar auch stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss, der über die Zinspolitik entscheidet. Mit Spannung warten Experten auf die Protokolle der jüngsten Sitzung, die Aufschluss darüber geben dürften, ob die Debatte über die Verkürzung der Bilanz innerhalb der Fed bereits Fahrt aufgenommen hat.

Stellt die Notenbank die Praxis der Re-Investitionen eines Tages ein, führt dies automatisch zu einem Abbau der Bilanz in mehreren Schritten. Laut Commerzbank-Berechungen werden in den nächsten fünf Jahren US-Staatsanleihen in Höhe von 1,43 Billionen Dollar fällig.

Der frühere Fed-Chef Ben Bernanke, der die Geldpolitik der Notenbank in der Rezession einst auf Krisenmodus schaltete, warnt jedoch vor zu ambitionierten Zielen auf dem Rückweg zur Normalität. Die Bilanz müsse angesichts einer wachsenden Wirtschaft nicht mehr auf das einstige Niveau von 800 Milliarden Dollar abgeschmolzen werden. Auch viele Banken an der Wall Street sehen dies ähnlich: Sie halten es für ausreichend, wenn die Gesamtsumme um maximal anderthalb Billionen Dollar schrumpft. Das neue ‚Normalmaß‘ läge somit bei drei Billionen Dollar. Bis der Bilanzabbau abgeschlossen ist, wird aber wohl noch einige Zeit vergehen: „Das wird sich über viele, viele Jahre hinziehen“, sagt Deka-Bank-Chefvolkswirt Ulrich Kater.