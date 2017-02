 US-Notenbank: Eine Mammutaufgabe namens Bilanzabbau

US-Notenbank Mit dem massiven Ankauf von Wertpapieren hatten die Währungshüter die Konjunktur wieder flott gemacht. (Foto: AFP)

Washington/BerlinDie US-Notenbank Fed lässt keinen Zweifel daran: Ihre in den Nachwehen der Weltfinanzkrise auf die riesige Summe von 4,5 Billionen Dollar angeschwollene Bilanz muss schrumpfen. Auch wenn es die Fed bislang bei Absichtserklärungen belässt und das Thema tiefer hängt, dürfte es bald angesichts anstehender Zinserhöhungen oben auf die Agenda rücken.

Binnen Jahresfrist wird es soweit sein, wie Commerzbank-Experte Bernd Weidensteiner prophezeit: „Die Fed wird Anfang 2018 den Startschuss für die Bilanzreduzierung geben.“ Dies könnte mit dem Abgang von Fed-Chefin Janet Yellen einhergehen. Sie liegt mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump überkreuz und kann nicht darauf hoffen, eine weitere Amtszeit an der Spitze der mächtigsten Notenbank der Welt dranhängen zu können.

Zentralbanken und Negativzinsen Japan Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): 0,0 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,1 Prozent

Schweiz Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): -0,75 Prozent (15.01.2016) Einlagenzinssatz für Banken: gestaffelt -0,75 Prozent

Dänemark Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): 0,05 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,65 Prozent

Schweden Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): -0,5 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,5 Prozent

Euro-Zone Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): 0,0 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,4 Prozent

Vor Ausbruch der weltweiten Finanzkrise in den Jahren 2007/08 war das Portfolio der Fed mit 800 Milliarden Dollar noch vergleichsweise überschaubar. Mit dem massiven Ankauf von Wertpapieren wie etwa Staatsanleihen und Hypothekenpapieren haben die Währungshüter die Konjunktur wieder flottgemacht, ihre Bilanzsumme dabei allerdings in die Höhe getrieben.

Auch wenn der Start für die Mammutaufgabe erst im nächsten Jahr beginnen sollte, gilt es, die Investoren rechtzeitig auf die Rückkehr zur geldpolitischen Normalität einzustimmen: „Die Fed will die Märkte nicht schockieren, aber vorbereiten“, so Robert Tipp vom Vermögensverwalter PGIM Fixed Income. Laut Fed müssen Zinserhöhungen jedoch zunächst „voll im Gang sein“, bevor die Notenbank den Abbau ihres Wertpapier-Portfolios in Angriff nehmen kann. Kurz nach der Amtseinführung Trumps tastete die Fed den Leitzins von 0,5 bis 0,75 Prozent am Mittwoch allerdings nicht an. Entsprechend findet sich der Satz zur beabsichtigten geldpolitischen „Normalisierung“ weiterhin im allerletzten Absatz des Begleittextes zum Zinsentscheid.