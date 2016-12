Ruhiger Start steht bevor

Im neuen Jahr wird vieles darauf ankommen, ob die Wachstumshoffnungen in den USA auch erfüllt werden. Vor der Rede des kommenden US-Präsidenten Donald Trump zur Amtseinführung am 20. Januar könnten deshalb die Schwankungen an den Börsen wieder zunehmen. In den ersten Handelstagen sind zwar Gewinnmitnahmen nicht ausgeschlossen, eine Korrektur unter die Marke von 11.000 Punkten gilt aber als wenig wahrscheinlich. Viel wird davon abhängen, ob der Dow-Jones-Index für die 30 größten Standardwerte in den USA die Hürde von 20.000 Zählern dauerhaft überspringen wird.

Einen Fehlstart wie im zurückliegenden Jahr sehen die Händler dieses Mal nicht. Damals hatte der Absturz der chinesischen Börsen weltweit zu Turbulenzen geführt, am ersten Handelstag hatte der Dax 4,3 Prozent abgegeben. Es war der schlechteste Jahresauftakt in der Geschichte.

Wichtigstes Datum in dieser Woche wird der Freitag mit den neuen US-Arbeitsmarktdaten, die ein Indikator sind für die Verfassung der amerikanischen Wirtschaft. Am Montag geben die Zahlen zum deutschen Einzelhandel Auskunft darüber, wie das Weihnachtsgeschäft gelaufen ist.

Den letzten Handelstag des Jahres beendete der Dax mit einem kleinen Plus von 0,26 Prozent auf 11.481 Punkte – das reichte für ein neues Jahreshoch. Damit hat der Leitindex im Laufe der vergangenen zwölf Monate rund 6,9 Prozent zugelegt.

In seinem fünften gewinnbringenden Jahr in Folge profitierte er vor allem vom Endspurt nach dem Italien-Referendum. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen setzte seine jüngste Rekordjagd bis knapp an die 22.200 Punkte fort. Letztlich ging er 0,19 Prozent höher bei 22.188,94 Punkten über die Ziellinie.