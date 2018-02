Wall Street aktuell Aktien von Autovermietern gehen durch die Decke

Mit starken Kurssteigerungen haben die Aktien der Autovermieter Avis und Hertz die Anleger erfreut. Dow Jones und S&P 500 legten nur leicht zu.

Die Aktien des Autovermieters gehörten am Donnerstag zu den Gewinnern an der Wall Street. (Foto: Reuters) Avis

New YorkDie US-Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Nach einer Erholung zum Auftakt bröckelten die Kurse im späten Handel ab. Im frühen Geschäft hatten noch ermutigende Firmenbilanzen die Stimmung der Anleger aufgehellt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent höher auf 24.962 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,1 Prozent auf 2703 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 7210 Punkte.

Hauptgesprächsthema blieb die Geldpolitik der US-Notenbank. In den Protokollen ihrer jüngsten Sitzung signalisierte die Fed weitere Zinserhöhungen. Die Kurse an den Terminmärkten deuteten aber darauf hin, dass Anleger für 2018 unverändert mit drei Schritten rechnen. Fed-Banker James Bullard betonte zudem, die Notenbank müsse behutsam vorgehen, um die Konjunktur nicht abzuwürgen.

Bei den Unternehmen gehörte Avis Budget mit einem Kursplus von gut 13 Prozent zu den Favoriten. Der Quartalsgewinn des Autovermieters fiel doppelt so hoch aus wie erwartet. Im Windschatten gewannen die Titel des Rivalen Hertz 15,7 Prozent.

Gefragt waren auch die Papiere von Chesapeake, die sich um mehr als 21 Prozent verteuerten. Der Ölkonzern kehrte im abgelaufenen Quartal dank höherer Fördermengen und gestiegener Preise für Öl und Gas in die Gewinnzone zurück.

Die Anteilsscheine von Pandora Media brachen dagegen rund sieben Prozent ein. Nach Vorlage der Quartalszahlen hatten etliche Broker ihre Kursziele für das Online-Radio reduziert.

Investoren hoffen auf straken Handelstag

An der New York Stock Exchange wechselten rund 840 Millionen Aktien den Besitzer. 1522 Werte legten zu, 1389 gaben nach und 137 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,9 Milliarden Aktien 1214 im Plus, 1715 im Minus und 193 unverändert.

Die US-Kreditmärkte legten leicht zu. Die zehnjährigen Staatsanleihen gewannen 5/32 auf 98-16/32. Die Rendite sank auf 2,9225 Prozent. Der 30-jährige Bond erhöhte sich um 6/32 auf 95-31/32 und rentierte mit 3,2104 Prozent.