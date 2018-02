Wall Street aktuell Positive Firmenbilanzen hellen die Stimmung der Anleger auf

Gute Geschäftszahlen des Autovermieters Avis und des Ölkonzerns Chesapeake hieven die US-Börsenindizes im frühen Handel ins Plus.

„Zeichen stehen schlecht“ – Fed-Protokolle lösen Verkäufe aus

New YorkNach drei Verlust-Tagen in Folge hat sich die Wall Street am Donnerstag etwas erholt. Die Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung um jeweils 0,4 Prozent. Dabei hellten ermutigenden Firmenbilanzen die Stimmung der Anleger auf.

Hauptgesprächsthema auf den Börsenparkett blieb die Geldpolitik der US-Notenbank. In den Protokollen ihrer jüngsten Sitzung signalisierte die Fed weitere Zinserhöhungen. Die Kurse an den Terminmärkten deuteten aber darauf hin, dass Anleger für 2018 unverändert mit drei Schritten rechnen. Fed-Banker James Bullard betonte zudem, dass die Notenbank behutsam vorgehen müsse, um die Konjunktur nicht abzuwürgen. NAL

Bei den Unternehmen gehörte Avis Budget mit einem Kursplus von 15,5 Prozent zu den Favoriten und steuerte auf den größten Tagesgewinn seit fast sechs Jahren zu. Der Quartalsgewinn des Autovermieters fiel doppelt so hoch aus wie erwartet. Im Windschatten von Avis gewannen die Titel des Rivalen Hertz 6,9 Prozent.

Gefragt waren auch die Papiere von Chesapeake, die sich um 13,3 Prozent verteuerten. Der Ölkonzern kehrte im abgelaufenen Quartal dank höherer Fördermengen und gestiegener Preis für Öl und Gas in die Gewinnzone zurück.

Am Mittwoch war die Amazon-Aktie an der US-Börse erstmals über die Marke von 1.500 Dollar geklettert. Im späten Geschäft kosteten die Anteilsscheine des weltgrößten Online-Händlers zeitweise 1.503,49 Dollar. Damit erhöhte sich die Marktbewertung des US-Konzerns auf rund 726 Milliarden Dollar. Bis Börsenschluss fiel die Aktie auf 1.487 Dollar zurück, war damit aber immernoch 1,4 Prozent im Plus. Erst am 26. Januar hatte die Amazon-Aktie erstmals die Marke von 1.400 Dollar geknackt.

Der boomende Onlinehandel und ein stark wachsendes Cloud-Geschäft hatten Amazon im Weihnachtsquartal zu einem Rekordumsatz verholfen. Die Erlöse stiegen um 38 Prozent auf 60,5 Milliarden Dollar. Etliche Banken setzten daraufhin ihre Kursziele für Amazon nach oben.

Die großen US-Indizes schlossen am Mittwoch im Minus. Der Dow Jones gab um 0,7 Prozent auf 24.798 Punkte nach. Auch der S&P-500-Index schloss schwächer und verlor 0,6 Prozent auf 2.701 Zähler. Die Technologiebörse Nasdaq beendete den Handel mit einem Minus von 0,2 Prozent und 7.218 Stellen.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 890 Millionen Aktien den Besitzer. 1356 Werte legten zu, 1592 gaben nach und 123 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,91 Milliarden Aktien 1629 im Plus, 1313 im Minus und 197 unverändert.

Die US-Kreditmärkte gaben nach. Die zehnjährigen Staatsanleihen verloren 14/32 auf 98-10/32. Die Rendite stieg auf 2,9445 Prozent. Der 30-jährige Bond sank 1-10/32 auf 95-22/32 und rentierte mit 3,2246 Prozent.