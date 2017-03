 Wall Street: Anleger reißen sich um Snapchat

Börse New York Höhepunkt an der Wall Street ist der Börsen-Debütant Snap. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

New YorkAn der Wall Street haben die Anleger am Donnerstag nach den jüngsten Rekordständen Kasse gemacht. Im Fokus stand das fulminante Börsendebüt des Snapchat-Betreibers Snap. Die Aktie des Messaging-Dienstes schoss massiv in die Höhe und notierte zeitweise um knapp 50 Prozent über ihrem Ausgabepreis. Für das Handelsgeschehen insgesamt spielte das jedoch keine große Rolle. „Es sieht so aus, als ob der Markt nach dem Anstieg gestern einfach eine Verschnaufpause einlegt“, sagte Anlagestratege Ryan Detrick vom Finanzberater LPL Financial. Er sprach von moderaten Gewinnmitnahmen. Die Anleger rüsteten sich für die nächsten Nachrichten.

Ein Hauptthema ist derzeit die Geldpolitik. Mit Spannung warteten Börsianer auf eine Rede von Notenbankchefin Janet Yellen am Freitag. Es häufen sich die Hinweise auf eine Zinserhöhung im März. Eine solcher Schritt stehe für Mitte des Monats „zur Debatte“, betonte Notenbankdirektor Jerome Powell.

Der Dow-Jones-Index notierte im frühen New Yorker Nachmittagshandel 0,3 Prozent tiefer bei 21.059 Punkten, nachdem er am Mittwoch erstmals über die Marke von 21.000 gesprungen war. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,4 Prozent auf 2386 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank 0,5 Prozent auf 5876 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax 0,1 Prozent niedriger auf knapp 12.060 Punkten.

Ein Höhepunkt an der Wall Street war das Kursfeuerwerk beim Debütanten Snap. Die Aktie schoss auf bis zu 25,42 Dollar in die Höhe. Damit brachte die Firma insgesamt etwa 34 Milliarden Dollar auf die Waage. Es ist einer der größten Börsengänge in der Technologiebranche überhaupt. Der Ausgabekurs lag bei 17 Dollar. Obwohl manche Experten bereits diese Bewertung für deutlich zu hoch halten, rissen sich die Investoren um die Papiere. Die Nachfrage war sehr hoch.

Die Titel von Abercrombie & Fitch schnellten 15 Prozent nach oben. Die Modekette meldete Erfolge bei der Neuausrichtung ihrer kriselnden Vorzeigemarke Hollister.

Zu den Verlierern zählte dagegen der Supermarktbetreiber Kroger, dessen Kurs um 3,4 Prozent abrutschte. Das Unternehmen gab einen überraschenden Umsatzrückgang bekannt.