 Wall-Street-Ausblick: US-Investoren sehnen sich nach Ruhe

Nach den jüngsten Börsen-Turbulenzen sind die US-Investoren nervös - und hoffen auf ruhigeres Fahrwasser in der neuen Woche. Schon am Dienstag könnte sich zeigen, in welche Richtung es an der Wall Street geht.

Turbulente Zeiten: Ein Händler an der New Yorker Börse. (Foto: dapd)

New YorkUS-Investoren sind auf der verzweifelten Suche nach ruhigerem Fahrwasser. Nach der jüngsten Achterbahnfahrt der Märkte hoffen sie für die neue Woche auf mehr Gelassenheit. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Konjunkturdaten und den Zwischenberichten großer Einzelhändler wie Wal-Mart nachdem auch die US-Verbraucher die Angst vor der Rezession gepackt hat. „Jeder kleinste Hinweis, dass die USA nicht in eine Rezession abrutschen, wird als Anlass genommen, sich beruhigen zu können“, sagte Peter Cardillo, Chef-Marktstratege von Rockwell Global Capital.

Ein aufschlussreicher Tag könnte der Dienstag werden. Dann stehen Daten zu Wohnbaubeginnen und die Industrieproduktion im Juli an. Am Donnerstag folgt noch der Industrieindex der Philadelphia Fed für August. „Makroökonomische Faktoren haben uns den Schlamassel eingebrockt, sie werden uns da wahrscheinlich auch wieder herausholen“, fasst Barry Knapp, Marktstratege bei Barclays Capital zusammen. Weiteren Aufschluss über die Konsumstimmung in den USA könnten am Dienstag zudem die Quartalsberichte des weltgrößten Einzelhändlers Wal-Mart und der Heimwerkerkette Home Depot geben. Auch der Zwischenbericht des Computerkonzerns Dell steht für diesen Tag an.

Am Donnerstag will dann noch Hewlett-Packard Einblicke in seine Geschäftsentwicklung geben. Die Konsumausgaben machen rund zwei Drittel der Wirtschaftsleistung der USA aus. Erst am Freitag hatte ein Index von Reuters und der Universität von Michigan gezeigt, dass die Verbraucher so skeptisch auf die Konjunktur blicken wie seit Mai 1980 nicht mehr.

Dennoch waren die US-Aktienmärkte mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Erstmals seit Mitte Juli hatten die Börsen im Sog Europas wieder zwei Tage in Folge ein Plus verbucht. Dort hatte ein Leerverkaufsverbot mehrerer EU-Staaten Auftrieb verliehen. Auf Wochensicht lagen die US-Indizes aber dennoch deutlich im Minus: Der Dow-Jones-Index gab 1,5 Prozent nach, der S&P 1,7 Prozent und die Technologiebörse Nasdaq ein Prozent. Der deutsche Leitindex Dax verlor auf Wochensicht gut vier Prozent.

Die Chronik der Schuldenkrise 25. März 2010 Beim EU-Gipfel einigen sich die Euro-Länder auf einen Notfallplan für das hoch verschuldete Griechenland. Der Plan sieht freiwillige Hilfen einzelner Euro-Länder und des Internationalen Währungsfonds (IWF) vor. Griechenlands Ministerpräsident Giorgos Papandreou betont: „Griechenland ist entschlossen, mit seinen eigenen Problemen fertig zu werden.“ 10. Mai 2010 Um die Schuldenkrise einzudämmen, spannen die Finanzminister und der IWF einen Rettungsschirm (EFSF) für pleitebedrohte Euro-Mitglieder. Insgesamt 750 Milliarden Euro sollen im Notfall fließen. Der damalige Kanzleramtsminister Thomas de Maizière resümiert, jetzt komme „Ruhe in den Karton“. 21. November 2010 Als erstes EU-Land schlüpft Irland unter den EFSF. Europäer und IWF schnüren ein Hilfspaket von 85 Milliarden Euro. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy hält Sorgen vor einem Überschwappen auf Portugal für unbegründet: „Gerede über eine Ansteckung hat keine wirtschaftliche oder rationelle Grundlage.“ 25. März 2011 Der ständige Krisenfonds wird mit über 700 Milliarden Euro ausgestattet. Der Stabilitätspakt wird verschärft, Defizitsündern drohen auch bei einer zu hohen Gesamtverschuldung Sanktionen. Die 17 Euro-Länder wollen sich in der Sozial-, Steuer- und Haushaltspolitik enger abstimmen. 8. April 2011 Nach einem Hilferuf aus Lissabon setzt die EU ein Rettungspaket für Portugal in Gang. Höhe: Rund 80 Milliarden Euro. Schäuble sieht die Gefahr einer Ausbreitung der Krise zunächst als gebannt an: „Die Ansteckungsgefahr ist geringer geworden.“ 20. Juni 2011 Die EU-Finanzminister beschließen eine Ausweitung des EFSF. Deutschlands Anteil steigt von 123 auf 211 Milliarden Euro. Damit bis zu 440 Milliarden Euro an Krediten gezahlt werden können, müssen die Euro-Länder ihre Garantien auf 780 Milliarden Euro erhöhen. Merkel verteidigt das: „Scheitert der Euro, scheitert Europa.“ 23. Juni 2011 Athen beantragt ein zweites Hilfspaket. Es beläuft sich schließlich auf 159 Milliarden Euro. Erstmals beteiligen sich auch private Gläubiger Athens, ihr Anteil beträgt rund 50 Milliarden Euro. 8. August 2011 Die Europäische Zentralbank (EZB) kauft nun auch Staatsanleihen von Italien und Spanien auf, um beide Länder zu stützen. 23. - 27. Oktober 2011 Nach einem Doppelgipfel beschließen die Euro-Länder das bislang dickste Paket zur Eindämmung der Krise: Griechenlands Schulden werden um 50 Prozent gekappt. Das im Juli beschlossene 109-Milliarden-Programm wird modifiziert: Nun soll es zusätzliche öffentliche Hilfen von 100 Milliarden Euro geben, sowie Garantien von 30 Milliarden Euro, mit denen der Schuldenschnitt begleitet wird. Die Schlagkraft der EFSF soll auf rund eine Billion Euro erhöht werden. Zudem müssen Europas Banken ihr Kapital um mehr als 100 Milliarden Euro aufstocken. „Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen“, bilanziert Merkel. Und Frankreichs Finanzminister François Baroin sagt erleichtert: „Es gab ein Explosionsrisiko. Das Abkommen von heute Nacht ist eine freundschaftliche, globale und glaubwürdige Antwort.“ 01. November 2011 Griechenlands-Ministerpräsident Papandreou kündigt völlig überraschend eine Volksabstimmung über das neue Milliarden-Rettungspaket für Griechenland an. Damit stößt er Merkel und Sarkozy vor den Kopf, die den griechischen Staatschef zum Appell zitieren. Am Vorabend des G20-Treffens in Cannes setzen sie sich mit dem Griechen, IWF-Chefin Christine Lagarde und Euro-Gruppen-Chef Jean-Claude Juncker zusammen. „Wir haben Papandreou, ohne ihm einen wirklichen Vorwurf zu machen, darauf hingewiesen, dass sein Benehmen illoyal ist“, wird Juncker am Tag darauf im ZDF-„Morgenmagazin“ sagen. Der unerwartete Vorstoß habe nun zu erheblichen Verstimmungen an den Finanzmärkten und in europäischen Regierungskreisen geführt. Die wichtigste Frage sei, ob Griechenland in der Euro-Zone bleibt oder nicht, so Juncker: „Wir hätten gerne, dass Griechenland Mitglied bleibt, aber nicht zu jedem Preis.“ 02. November 2011 Kaum eine Woche im Amt überrascht der neue Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) die Öffentlichkeit: Aus Sorge um die Wirtschaft in der anhaltenden Griechenland-Krise, senkt Mario Draghi den Leitzins von 1,5 auf 1,25 Prozent. Gleichzeitig wird die bereits gebilligte Kreditauszahlung von acht Milliarden Euro an Griechenland auf Eis gelegt. 6. November 2011 Nach einer quälenden Hängepartie einigen sich die beiden großen politischen Lager in Athen auf eine Übergangsregierung. Hauptziel soll die Umsetzung der EU-Beschlüsse vom 27. Oktober sein. Später soll es Neuwahlen geben. Wer die neue Regierung führen soll, darüber wird noch tagelang gestritten. Die Konservativen fordern weiterhin zuerst einen Rücktritt des Sozialisten Papandreou. 8. November 2011 Nun steht auch Silvio Berlusconi vor dem Aus. Bei der Abstimmung über den Rechenschaftsbericht 2010 verfehlt er im italienischen Parlament die absolute Mehrheit. Am Abend kündigt er seinen Rücktritt an. Zuvor sollen aber noch die Brüssel zugesagten Reformen beschlossen werden. 9. November 2011 Griechenlands Regierungschef Giorgos Papandreou kündigt in Athen seinen Rücktritt an. Im italienischen Parlament drücken die Fraktionschefs derweil aufs Tempo und einigen sich darauf, dass die Reformen innerhalb weniger Tage durchs Parlament gehen sollen. Staatspräsident Giorgio Napolitano ernennt den ehemaligen EU-Wettbewerbskommissar Mario Monti überraschend zum Senator auf Lebenszeit - das wird in Rom als Signal gedeutet, dass Monti Nachfolger von Berlusconi werden könnte. 10. November 2011 Die Akteure in Athen einigen sich auf einen neuen Ministerpräsidenten: Der frühere EZB-Vizepräsident Lucas Papademos (parteilos) soll eine Übergangsregierung bis zu Neuwahlen führen und im Parlament die von den internationalen Geldgebern verlangten Reformen durchsetzen. In Italien scheint Silvio Berlusconi mit Mario Monti als neuem Regierungschef einverstanden zu sein. 09. Dezember 2011 Nahezu alle Mitgliedstaaten einigen sich beim EU-Gipfel in Brüssel nach zähen Verhandlungen auf eine Fiskalunion. Großbritannien steht im Abseits. Eine Spaltung der EU wird abgewendet. 12. Januar 2012 In Athen beginnt eine wichtige Verhandlungsrunde über einen Schuldenschnitt der privaten Investoren für Griechenland. 13. Januar 2012 Standard & Poor's senkt die Bonität Frankreichs um eine Stufe auf AA. Acht weitere Euro-Länder sind ebenfalls betroffen. 14. März 2012 Die Eurogruppe gibt ein zweites Griechenland-Paket frei. Der IWF beteiligt sich daran mit 28 Milliarden Euro.



30. März 2012 Die Eurogruppe einigt sich auf eine Stärkung ihrer Rettungsschirme auf maximal 800 Milliarden Euro. Die spanische Regierung beschließt das größte Sparpaket seit Wiedereinführung der Demokratie im Jahr 1977 in Höhe von 27 Milliarden Euro.



09. Juni 2012 Spaniens Regierung kündigt an, zur Sanierung der maroden Banken ein Rettungspaket "light" zu beantragen. Die Eurogruppe sagt Madrid bis zu 100 Milliarden Euro zu. 17. Juni 2012 Bei der Neuwahl in Athen siegen die reformwilligen Konservativen. Europa atmet auf, das Schreckensszenario eines griechischen Euro-Austritts scheint zumindest vorerst gebannt. 25. Juni 2012 Nach langem Zögern flüchten Spanien und auch Zypern unter den Euro-Rettungsschirm. Der Finanzierungsbedarf beider Länder zur Rekapitalisierung ihres Bankensektors ist noch unklar.

Das Misstrauen gegen Bankaktien infolge der europäischen Schuldenkrise hatte eine Verkaufslawine ausgelöst. Von den Mitgliedern der Euro-Zone erwarten die Anleger nun vor allem starke politische Signale, wie sie die Krise überwinden wollen. Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am Dienstag nach Paris, um mit Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy über die Lage in der Euro-Zone zu beraten. Sie wollen auch Vorschläge für eine bessere wirtschaftspolitische Steuerung der Euro-Zone prüfen.