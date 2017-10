Wall Street Viele Anleger wollen in den kommenden Wochen prüfen, ob die hohen Bewertungen gerechtfertigt sind. (Foto: AP)

Bangalore/New YorkAm US-Aktienmarkt ist die Rekordfahrt am Dienstag weitergegangen. An der Wall Street endete der Handel mit Gewinnen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um 0,4 Prozent auf 22.641 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 0,2 Prozent auf 2534 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 6531 Punkte vor.

Schon nach dem Handelsstart hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial erstmals in seiner Geschichte die Marke von 22.600 Punkten überwunden und auch der breit angelegte S&P 500 erreichte einen Höchststand. Bald darauf war auch beim Technologiewerte-Index Nasdaq Composite eine Bestmarke erreicht.

Die Stimmung an der Wall Street sei nach wie vor gut, hieß es an der US-Börse. Momentan würden die Marktteilnehmer allerdings die Erfolgsaussichten einer Steuerreform auswerten, nachdem der republikanische Senator Bob Corker am Montag Bedenken geäußert hatte, dass eine solche Reform das Haushaltsdefizit weiter aufblähen könnte.

Die Rallye des US-Dollar stoppte unterdessen zunächst einmal wieder. Nach Ansicht der US-Investmentbank Goldman Sachs hat der Greenback aber dank solider Wachstumsaussichten und womöglich aggressiver als bisher erwarteter Zinsschritte seitens der US-Notenbank weiterhin Spielraum nach oben.

Unter den Einzelwerten zählten die Papiere des Einzelhandelskonzerns Wal-Mart mit einem Aufschlag von rund ein Prozent auf 79,25 Dollar zu den Spitzenwerten im Dow. Goldman Sachs hatte sich lobend zum Gewinnwachstum im kommenden Jahr geäußert und das Kursziel leicht auf 87 Dollar angehoben. Zudem machte Wal-Mart einen weiteren Schritt im New Yorker Online-Handel und erwarb das Lieferdienst-Startup Parcel Inc.

Unter den Autobauern gewannen nach Autoabsatzdaten für September die Papiere von General Motors knapp drei Prozent und die von Ford zwei Prozent. Fiat Chrysler hingegen gaben um 0,17 Prozent nach. Der italienisch-amerikanische Autokonzern ruft in Nordamerika wegen eines möglichen Bremsdefekts in großem Stil SUV in die Werkstätten. Insgesamt sind mehr als 700.000 Fahrzeuge vom Typ Dodge Durango und Jeep Grand Cherokee der Modelljahrgänge 2011 bis 2014 in den USA, Kanada und Mexiko betroffen.

Die Aktien des Elektroauto-Pioniers Tesla, die sich zu Handelsbeginn im Nasdaq-Auswahlindex noch schwach gezeigt hatten, drehten ins Plus und stiegen zuletzt um fast 2 Prozent. Die Produktion des neuen Modells 3 war im dritten Quartal aufgrund von Engpässen hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben.

Die Aktien des Wohnungsbau-Unternehmens Lennar sowie jene von Paychex, einem Spezialisten für Gehaltsabrechnungsdienste, legten jeweils um etwas mehr als 3 Prozent zu. Beide Unternehmen hatten im abgelaufenen Quartal mit ihrem Gewinn je Aktie die bereits hohen Erwartungen übertroffen.