 Wall Street eröffnet schwächer: Korea-Sorgen belasten Dow Jones

Die US-Börsen können erst mit Verspätung auf die Entwicklung im Korea-Konflikt reagieren,

New YorkDie steigenden Spannungen in der Korea-Krise haben die Kurse an den US-Börsen am Dienstag gedrückt. „Wir sehen aber bislang keine Panik“, sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt bei First Standard Financial. „Es ist mehr die Ruhe vor dem Sturm, die Anleger sind vorsichtig.“ Nach zuletzt mehreren Bomben- und Raketentests hatte Nordkorea am Wochenende offenbar eine Wasserstoffbombe gezündet. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hatte daraufhin am Montag im UN-Sicherheitsrat gesagt, Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un „bettelt um Krieg“. Die US-Börsen können auf die Entwicklung erst heute reagieren, weil sie am Montag wegen eines Feiertages geschlossen waren.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete mit einem Abschlag von 0,4 Prozent auf 21.902 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,3 Prozent auf 2469 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor ebenfalls 0,3 Prozent auf 6415 Stellen.

Bei den Einzelwerten stand eine Mega-Übernahme bei Flugzeug-Zulieferern im Blick. United Technologies kauft für rund 30 Milliarden Dollar Rockwell Collins, einen Hersteller von Bordelektronik und Innenausstattung. United zahlt mit 140 Dollar in Bar einen Aufschlag von 18 Prozent auf den Aktienkurs vom 4. August. Damals war das Vorhaben bekanntgeworden. United-Aktien verloren am Dienstag rund 2,7 Prozent.

Papiere von Insmed stiegen um 127 Prozent auf knapp 28 Dollar. Das Unternehmen hatte zuvor von einem erfolgreichen Studienverlauf bei einem seiner Medikamente berichtet.