Wiener Börse AT&S und FACC ziehen in den österreichischen Index ATX ein

Bewegung im österreichischen Leitindex ATX: Erstmals steigt der Flugzeugkomponenten-Hersteller FACC auf. Wieder aufgenommen wird auch AT&S.

AT&S und FACC verdrängen Agrana und Zumtobel aus dem Leitindex ATX. (Foto: Reuters) Wiener Börse

BerlinDer Flugzeugkomponenten-Hersteller FACC wird erstmals in seiner Börsengeschichte in den österreichischen Leitindex ATX aufgenommen. Zudem rückt der Leiterplattenhersteller AT&S Austria Technologie & Systemtechnik wieder in den ATX auf, wie die Wiener Börse am Dienstagabend mitteilte.

Der Zucker-, Stärke- & Fruchtkonzern Agrana Beteiligungs-AG und der internationale Lichtkonzern Zumtobel werden aus dem Leitindex ausscheiden. Die neue Zusammensetzung des Börsenbarometers wird am 19. März 2018 wirksam.