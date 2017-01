„Technologie ist der Schlüssel“

Eine Herausforderung ganz anderer Art spricht Deutsche-Bank-Chef John Cryan später auf dem Podium im Kongresszentrum an: die Digitalisierung. „Technologie ist der Schlüssel in den kommenden fünf Jahren“, sagt Cryan. Tätigkeiten würden automatisiert, Jobs fielen weg. Neue, technologiegetriebene Unternehmen auf dem Finanzmarkt – so genannte Fintechs – machten zwar viele Dinge einfacher und besser, doch wollten sie auch ihren Anteil am Gewinn.

„Die Fintechs verändern das Geschäftsmodell der Banken und das weltweit“, stellt Accenture-Mann Riemensperger fest. „Die Innovationen passieren außerhalb des Hauses – dann wird seitens der Banken versucht, sie einzugemeinden durch Kooperationen, Aufkaufen oder Abkupfern.“ Die größte Veränderung sieht Riemensperger durch die Datentechnik Blockchain auf die Finanzbranche zukommen, weil diese ganz andere Abläufe ermögliche. „Blockchain wird das Bankwesen mehr verändern als das Onlinebanking, weil der Mittelsmann durch die neue Technik ausgeschaltet wird.“

Mit dem Brexit ist eine weitere Baustelle für die Banken hinzugekommen: Wenn Großbritannien aus der Europäischen Union ausscheidet, können die Geldhäuser viele Geschäfte in Kontinentaleuropa nicht mehr aus der Finanzhochburg London heraus betreiben. Tausende Banker, so die Erwartung, werden mittelfristig nach Frankfurt, Paris, Amsterdam oder Madrid umziehen. Das bedeutet Kosten und Organisationsaufwand.

Für CFA-Präsident Smith sind das aber alles nicht die Kernprobleme der Finanzbranche: Zwar hätten sich die Banken unter dem Druck der Regulierungsbehörden seit der Finanzkrise durchaus in vielen Punkten verändert. „Was sich nicht geändert hat, sind die Leute, die wir einstellen: männlich, Mittelschicht, von den gleichen Schulen.“ Diese Leute würden durch den Wettstreit angetrieben und nicht unbedingt durch einen Servicegedanken. „Darüber sollten wir mal nachdenken.“