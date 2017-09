 Zusammensetzung der Börsenindizes: Metro und Grand City Properties schaffen Aufstieg in MDax

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Deutsche Börse Das Firmenlogo vor dem Hauptsitz der Deutschen Börse AG in Eschborn bei Frankfurt am Main: Die Zusammenstellung der Börsenindizes hat sich erneut verändert. (Foto: dpa)

FrankfurtBei der Umstellung der großen deutschen Aktienindizes ist es nur in der zweiten und dritten Reihe zu einem Stühlerücken gekommen. Im MDax und SDax ergaben sich mehrere Veränderungen. Im Dax und bei den Technologiewerten im TecDax gab es keine Änderungen.

Mit Grand City Properties steigt die sechste Immobilienfirma in den MDax auf. Das Unternehmen, das erst vor einigen Monaten in das strenger regulierte Börsensegment Prime Standard gewechselt war, ersetze den Baukonzern Bilfinger, teilte die Deutsche Börse am Dienstag mit.

Daneben gesellt sich die „neue“ Metro zu ihrer Schwesterfirma Ceconomy, in dem nach der Aufspaltung der „alten“ Metro unter anderem die Elektronik-Händler Mediamarkt und Saturn gebündelt sind, in den Nebenwerte-Index. Dafür steigt der Küchenausrüster Rational ebenso wie Bilfinger in den SDax ab.

Der Groß- und Einzelhändler Metro, der im Juli neben der Holding Ceconomy aus der ehemaligen Metro-Gruppe hervorgegangen ist, war bislang in keinem Index vertreten. Den Platz der „alten“ Metro im MDax hatte Ceconomy als Rechtsnachfolgerin übernommen. Künftig sind dann beide Konzerne im Index vertreten.

In den Kleinwerte-Index ziehen den Angaben zufolge außerdem der Lieferdienst Delivery Hero sowie der Grand City-Mehrheitseigner Aroundtown. Die beiden verdrängten die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG und die Personalfirma Amadeus Fire. Zudem verlassen den SDax der Handelskonzern BayWa sowie die Aktie von Grand City Properties, die in den MDax wechselt. Im Dax und TecDax bleibe alles beim Alten.

Der Abstieg aus dem SDax ist für die Firmen besonders gefährlich. Denn die Unternehmen außerhalb der vier wichtigen Auswahlindizes – Dax, MDax, SDax und TecDax - finden bei Anlegern weit weniger Beachtung.

Wie erwartet, kommt es in der ersten Börsenliga, dem Dax, zu keinen Änderungen. In der Zukunft könnte vor allem der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen eine Chance haben. Auch den Kunststoffkonzern Covestro sollten Anleger längerfristig im Auge behalten, betonen Indexexperten wie Tobias Adler von Oddo Seydler.

Dass auch im TecDax alles beim Alten bleibt, war von den Experten erwartet worden. Auf Basis der streubesitzgewichteten Marktkapitalisierung wären einige Anwärter zwar groß genug für den Aufstieg. Allerdings bringen sie in der Regel nicht ausreichend Börsenumsatz auf die Waage. „Daher mangelt es dem TecDax seit längerem an geeigneten Aufstiegskandidaten", betont LBBW-Mann Streich.

Die Index-Umstellung erfolgt zum 18. September. Die Änderungen sind für die betroffenen Unternehmen von hoher Relevanz. Viele aktive Fondsmanager richten sich bei ihren Kaufentscheidungen nach den wichtigen Auswahlindizes.

Und vor allem Passivfonds, die die Indizes nachbilden, kommen daran nicht vorbei. „Auf Indexentscheide zu setzen lohnt sich", betont daher LBBW-Analyst Uwe Streich. Anleger könnten zweimal profitieren: im Vorfeld des Entscheids sowie kurz bevor er in den Indizes umgesetzt werde. Daher lohnt es sich auch jetzt noch, die Unternehmen genauer anzuschauen: „Während die späteren Aufsteiger in aller Regel outperformen, entwickeln sich die Absteiger unterdurchschnittlich", erklärt Streich.