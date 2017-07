BGH-Urteil zu kostenlosen Zahlungsmethoden

In einem am 18. Juli verkündeten Urteil entschieden die Richter, dass „Sofortüberweisung“ in einem Onlineshop nicht die einzige kostenlose Zahlungsweise sein darf (Az.: KZR 39/16). In dem konkreten Fall hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die DB Vertrieb GmbH geklagt. Auf der Reiseplattform der Bahn-Vertriebstochter start.de fielen für das Bezahlen per Kreditkarte erhebliche zusätzliche Gebühren an. Laut vzbv waren es bei einem Reisepreis von 120,06 Euro stolze 12,90 Euro. Kostenlos war nur die Zahlung per Sofortüberweisung. Der BGH folgte nun der Einschätzung des vzbv, dass den Kunden eine weitere kostenlose Zahlungsmöglichkeit angeboten werden müsse.

Das Geschäftsmodell von Sofortüberweisung war in dem Fall kein sogenannter Streitgegenstand. Das unterstrich nach der mündlichen Urteilsverkündung die Sofort GmbH in einer Stellungnahme, die den Service anbietet: „Die Sofort GmbH war weder Gegenstand der Verhandlungen, noch wurde sie von einer der beteiligten Parteien in Frage gestellt“, heißt es in dem Schreiben. Und weiter: „Wie vom BGH betont, ist der Einsatz von Sofortüberweisung weiterhin ‒ und bleibt auch in Zukunft im Rahmen von PSD2 ‒ zulässig.“ Das ist auch in der Stellungnahme des vzbv zu lesen: „Als Geschäftsmodell ist ,Sofortüberweisung‘ zulässig“ und es könne weiter betrieben werden, heißt es dort.

Wenn Kunden beim Onlineshopping Sofortüberweisung nutzen, öffnet sich auf ihrem Bildschirm ein Dialogfenster, in das der Kunde seine Kontodaten inklusive PIN und TAN eingeben muss. Kerstin Hoppe, Rechtsreferentin beim vzbv, sieht das Bezahlen per Sofortüberweisung kritisch, weil Verbraucher dabei gezwungen würden „gegen das Verbot ihrer Bank zu verstoßen, sensible Daten an einen externen Dienstleister zu übermitteln“.

Tatsächlich war auch der Streit zwischen Banken und der Sofort GmbH über die Zulässigkeit der Sofortüberweisung bereits Gegenstand einer langen juristischen Auseinandersetzung. An deren Ende hatte das Bundeskartellamt im vergangenen Jahr Formulierungen in den Banken-AGB verboten, die Kunden an der Nutzung von Diensten wie Sofortüberweisung behinderten (Az.: B4 72/10). Diese Entscheidung des Bundeskartellamts habe der BGH nicht in Frage gestellt, so die Sofort GmbH. Zudem betont der Anbieter, dass sein Zahlungssystem vom TÜV Saarland geprüft und bereits von mehr als 18 Millionen Verbrauchern genutzt worden sei.

Weitere juristische Rückendeckung werden Zahlungssysteme wie Sofortüberweisung ebenfalls durch die EU-Zahlungsdiensterichtlinie bekommen, die am 13. Januar 2018 in Kraft tritt. Demnach müssen Banken sogenannten Zahlungsauslösediensten Zugang zu bestimmten Kontoinformationen verschaffen, sofern der Kontoinhaber das wünscht.