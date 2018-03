 EU-Gutachter: Auf Zeitungswerbung muss nicht „Anzeige“ stehen

Auf dem Papier ist der Unterschied ein kleiner, doch er führt bis vor den Europäischen Gerichtshof: Müssen Anzeigen in Zeitungen als solche wörtlich ausgewiesen werden? Nein, sagt ein Gutachter – mit einer Ausnahme.

Ein Zeitungskiosk in Dortmund: Anzeigen müssen nicht zwingend mit dem Wort „Anzeige“ gekennzeichnet sein. (Foto: dpa)

Luxemburg/BrüsselWerbung in Zeitungen muss nach Ansicht eines Gutachters beim Europäischen Gerichtshof nicht mit dem Wort „Anzeige“ gekennzeichnet werden. Eine solche Vorschrift im Pressegesetz Baden-Württembergs widerspreche EU-Recht, argumentierte der Jurist in seinem am Donnerstag in Luxemburg veröffentlichten Gutachten (Rechtssache C-391/12). Ein Urteil dürfte erst in einigen Monaten fallen. Meistens halten sich die Richter an die Empfehlung ihres Gutachters.

Das relevante EU-Gesetz aus dem Jahr 2005 sieht nach Einschätzung des Gutachters nur vor, dass eine Werbung durch ihren Inhalt als solche für Leser oder Hörer erkennbar ist. Die Vorschrift des baden-württembergischen Gesetzes, das Wort „Anzeige“ zu verwenden, sei strenger und deshalb nicht erlaubt. Eine sehr ähnliche Vorschrift gebe es in den Presse- oder Mediengesetzen fast aller deutschen Bundesländer.

Die EU-Regelungen gegen die Irreführung gelten laut Gutachter nicht für Anzeigen, die Verbraucher nicht zum Kauf von Produkten bringen sollen – also zum Beispiel nicht für Anzeigen von Parteien oder gemeinnützigen Organisationen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte die Luxemburger Richter um Hilfe bei der Auslegung des EU-Rechts gebeten. Der BGH muss entscheiden, ob ein Stuttgarter Wochenblatt zwei Anzeigen lediglich mit dem Hinweis „Sponsored by...“ veröffentlichen durfte.