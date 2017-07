 Global Payments: Kein Kredit, aber teure Prepaid-Kreditkarte

Global Payments Das Unternehmen wirbt mit Sofortkrediten und einer Mastercard Gold – auf irreführendem Weg, nach Meinung der Verbraucherzentrale. (Foto: Screenshot)

FrankfurtWenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist, versprechen Sofortkredite im Internet Abhilfe. So wirbt etwa das Unternehmen Global Payments mit schufafreien Sofortkrediten von bis zu 6.499 Euro und einer Mastercard Gold. Doch das Angebot ist nach Ansicht der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) unseriös. Sie hat vor dem Landgericht Berlin Klage gegen Global Payments eingereicht.

Die Verbraucherschützer werfen dem Kreditvermittler irreführende Werbung vor. Denn das Unternehmen aus den Niederlanden wirbt auf Internetseiten mit „Schufa“-freien Sofortkrediten. Der Vorwurf der Verbraucherzentrale Bundesverband: Sicher sei bei diesem Angebot nur eine Kreditkarte, über deren Kosten Global Payments die Kunden nicht ausreichend informiere. Auch fehle es an Informationen über die wesentlichen Eigenschaften der angebotenen Dienstleistung.

Insgesamt sei die Werbung des Anbieters auf den Internetseiten deshalb unlauter. „Da bisher keine Unterlassungserklärung abgegeben wurde, sehen wir hier ganz klar Wiederholungsgefahr“, begründet David Bode, Rechtsreferent im Marktwächterteam Finanzen der Verbraucherzentrale, die Klage.

Was die Schufa speichert – und was nicht Personenbezogene Daten Die Schufa speichert zu natürlichen Personen personenbezogene Daten wie:

- Namen

- Geburtsdatum und gegenfalls Geburtsort

- Anschrift, eventuelle sonstige, auch frühere Anschriften



Weitere Daten Ferner erhält die Schufa Informationen über: - Bankkonten

- Kreditkarten

- Leasingverträge

- Mobilfunkkonten

- Ratenzahlungsgeschäfte

- Kredite und Bürgschaften

- sowie etwaige Zahlungsausfälle bei angemahnten und unbestrittenen Forderungen

Was die Schufa nicht weiß Die Schufa speichert keine Informationen über:

- Vermögen und Einkommen

- Marketingdaten (Kaufverhalten oder Ähnliches)

- Beruf

- Lebenseinstellungen und Mitgliedschaften (z. B. religiöse, politische etc…)

- Ehegatten

- Nationalität

Woher die Schufa die Daten erhält Die Schufa erhebt selbst keine Daten und führt keine Recherchen durch. Sie erhält die Daten von:

- ihren Vertragspartnern

- öffentlichen Schuldnerverzeichnissen

- und anderen öffentlichen Bekanntmachungen Texte: Walter Epp.

Auf Internetseiten wie mastercredit.de und sorglosduo.de wirbt Global Payments für Sofortkredite: „Hundertprozentige Zuteilung sicher, bei negativer Schufa, bei Arbeitslosigkeit, bei geringem Einkommen“, steht auf der Anzeige. Angesprochen werden damit insbesondere einkommensschwache Verbraucher. Doch gehen diese auf das Angebot ein, stehen sie im schlimmsten Fall ohne Darlehen dar – dafür mit einer Kreditkarte, die sie viel Geld kostet, mit der sie aber nicht bezahlen können.

Denn die sichere Zuteilung, mit der Global Payments wirbt, bezieht sich bei genauerem Hinsehen auf die Mastercard-Gold. Diese wiederum entpuppt sich beim Blick in die Fußnote als Prepaid-Kreditkarte. Dass diese Karte jeder bekommen kann, verwundert nicht: Der Karteninhaber kann nur das Geld ausgeben, was er vorher auf die Karte geladen hat. Wer kein Geld hat, dem nutzt diese Karte also nichts.

Um eine Chance auf einen Sofortkredit zu bekommen, müssen die Kunden allerdings zunächst den Kartenantrag ausfüllen. Erst danach ist es möglich, einen Kreditantrag zu stellen. Ob dieser auch bewilligt wird, steht in den Sternen. Denn über die Sofortkredite heißt es in der Fußnote: „Die Vermittlung der MasterCard Gold ist unabhängig von der etwaigen Vermittlung eines Kredites. Die Kreditanfrage wird entsprechend der AGB weitergeleitet und kann durch uns nicht beeinflusst werden.“ Global-Payments ist also lediglich der Kreditvermittler an Kreditinstitute. Diese entscheiden dann, ob und zu welchen Bedingungen sie ein Darlehen gewähren.

Für den Kunden sei das aber nicht ersichtlich, so der Vorwurf der Verbraucherschützer. Global Payments vermische die Werbung für beide Produkte gezielt. Dem Verbraucher werde suggeriert, dass nicht nur die Prepaid-Karte, sondern auch das Darlehen sofort und bei einem negativen Schufa-Eintrag erhältlich sei. „Tatsächlich hat der Anbieter als reiner Kreditvermittler auf die Vergabe des Darlehens aber keinen Einfluss und kann somit auch keine Zuteilung sicherstellen“, sagt Bode.