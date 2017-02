Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Großes Misstrauen

Vertreter der Anleihegläubiger sahen das anders. Sie kritisierten, dass vor allem der gehetzte Zeitplan des Bieterverfahrens schuld daran sei, dass andere Gebote so dürftig ausfielen. Kaum länger als von Weihnachten bis Neujahr hatten potenzielle Käufer Zeit, ihre Kaufabsichten zu äußern. Das ausgearbeitete Angebot hätten sie dann bis Ende Januar fertig haben müssen.

„Suboptimal“, sei dieser Zeitplan gewesen, sagte eine mit dem Verfahren vertraute Person. Ein potenzieller Bieter verriet dem Handelsblatt, er hätte schon kurz nach der Insolvenz der Muttergesellschaft KTG Agrar Interesse an dem Biogasgeschäft bekundet. Von dem überstürzten Bieterverfahren allerdings habe er gar keine Kenntnis erlangt. Ein anderer ernsthafter Interessent ist überzeugt, dass sich die Autoren des Insolvenzplans sich beim Vergleich mit anderen Angeboten um viele Millionen Euro zu Gunsten der Zechs verrechnet haben. Die Geschäftsführer bestreiten vehement alle Vorwürfe.

Längst hatten die Zechs bis zum vergangenen Freitag weitere Fakten geschaffen. Die Zech-Stiftung gewährte der KTG Energie im Rahmen der Insolvenz ein Massedarlehen in Höhe von rund 25 Millionen Euro. Solche Massekredite sorgen dafür, dass ein Unternehmen auch in der Pleite weiter funktionieren kann. Sie müssen voll zurückgezahlt und verzinst werden, vor allen anderen Forderungen. Die Geldgeber sind daher in Gläubigerversammlungen nicht stimmberechtigt. Das Massedarlehen sollte sich im späteren Verlauf der Versammlung als ein geniales Instrument zur Durchsetzung der Zech-Interessen erweisen.

Bald war auf der Gläubigerversammlung klar: Die Anleihegläubiger trauen dem ganzen Verfahren in Eigenverwaltung nicht mehr. „ Auf drei Prozent Quote können wir jetzt auch noch verzichten“, rief ein Anleger ins Mikrofon. „Schlimmer geht es kaum noch.“ Er plädierte für ein neues Regelinsolvenzverfahren. Unter der Regie eines Insolvenzverwalters würde dann das ganze Verfahren nochmal neu aufgerollt. „Wir befinden uns hier in einem Raum von Glaube und Hoffnung“, meldete sich ein weiterer Anleihegläubiger. Auch er wünschte einen verfahrenstechnischen Neuanfang. Die Anleger hätten die folgende Abstimmung über ein neues Regel-Insolvenzverfahren leicht gewinnen können.