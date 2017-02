Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mit allen juristischen Tricks

Hätte nicht die Zech-Gruppe nicht den vielleicht trickreichsten Schritt gewagt. Sei verzichtete auf die Sonderstellung dieses Kredits und erklärte ihr Massedarlehen in ein normales Gläubigerdarlehen. Sollte ihr Plan, das Unternehmen weiterzuführen, keine Zustimmung finden, würde sie es wieder in ein Massedarlehen wandeln. Damit reihte sie sich erst nach Eintritt der Insolvenz in die Reihe der stimmberechtigten Gläubiger ein, um mit ihren 25 Millionen mitstimmen zu können und sicherte sich gleichzeitig einen Notausgang, falls ihr Plan nicht zum Zug kommt. Ein solches Vorgehen ist rechtlich hoch umstritten.

Am Firmensitz Hamburg wären die erfahrenen Richter vielleicht strenger gewesen. Doch das kleine Amtsgericht Neuruppin winkte unter der Kirchenkuppel die wundersame Darlehensverwandlung durch. Ab sofort konnten die Zechs in der Gläubigerversammlung ganz neue Mehrheiten herbeiführen.

Das nutzten sie sofort bei der Abstimmung zum Verfahren. Die anwesenden Anleihegläubiger stimmten fast geschlossen für einen Neuanfang. Durchsetzen konnten sie sich trotzdem nicht. Die Zechs überstimmten die Anleger knapp, es bleibt bei der Insolvenz in Eigenregie.

Mehrheitlich stimmten die Anleihegläubiger in einer zweiten Runde auch gegen den Insolvenzplan der Görgs. Auch hier wurden sie überstimmt. Die Entscheidung liegt nun beim Amtsgericht. Kommt die Richterin in Neuruppin zu dem Schluss, dass es keine besseren Alternative für die große Gruppe der Anleihegläubiger gibt, kann sie deren Nein ignorieren. Bis zum kommenden Freitag hat sich das Gericht Zeit genommen, um alle Zahlen nachzurechnen. Den Gläubigern bleibt noch ein Fünkchen Glaube und Hoffnung.

Die Zech-Gruppe und die Stiftung aber sind nur noch einen Schritt und einen Gerichts-Beschluss von ihrem Ziel entfernt, die KTG fortzuführen. Frei von allen Anleiheschulden.