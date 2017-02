Powerpoint im Altarraum

Gleichzeitig übernahmen die Zech- Stiftung und die Bremer Zechgruppe Aktien der KTG Energie – insgesamt 51 Prozent. Die Papiere waren nach der Insolvenz der Mutter kaum noch etwas wert – die Zechs bekamen die Aktien fast zum Nulltarif. Trotzdem konnten die Zechs als die neuen Mehrheitsgesellschafter Geschäftsführer ihrer Wahl einsetzen. Sie bestimmten Anwälte der Kanzlei Görg – derselben Kanzlei, von der sich die Zech-Gruppe bei der Übernahme hatten beraten lassen.

Innerhalb weniger Tage folgte der nächste Schritt: Die neuen Chefs meldeten auch für die KTG Energie Insolvenz an. Für die Holding, nicht aber für die rund 20 Tochterunternehmen, die das Biogas produzieren. Diese sind ja dank der festen Einspeisevergütungen profitabel. Die Holding, so argumentierten die Anwälte, war durch die Insolvenz der Mutter KTG Agrar selbst so in finanzielle Bedrängnis gekommen, dass sie ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen konnte: Die Auszahlungen an die Anleihegläubiger und die Zwischenfinanzierung für die Biogas-Töchter.

Die neuen Chefs der KTG Energie beantragten beim Amtsgericht Neuruppin eine Insolvenz in Eigenverwaltung an. Das ist ein Insolvenzverfahren, bei dem die Gesellschafter weiterhin die Geschäfte führen können, unter Kontrolle eines Sachwalters. Bei einer regulären Insolvenz dagegen hat der Insolvenzverwalter das Sagen und kann die alten Geschäftsführer rauskicken.

Nach der Insolvenzanmeldung mussten die Gläubiger einem kräftigen Schuldenschnitt rechnen. Aber sie hatten wohl nicht erwartet, dass sie fast leer ausgehen würden.

Wortreich schilderte Geschäftsführer und Görg-Anwalt Gerrit Hölzle, was seit Beginn der Insolvenz in Eigenverwaltung gelaufen war. Im früheren Altarraum der Pfarrkirche zauberte er Powerpoint-Zahlen an die Wand. Mit jeder neuen Folie schien der Wert der Biogas-Anlagen weiter zu schrumpfen. Am Ende stand die Botschaft, dass die Gasanlagen auf Brandenburgs Feldern außer den Zechs niemand haben wollte. Es klang fast so, als seien die Zechs selbstlose Retter mit einem äußert großzügigen Angebot.

178 Millionen Euro sei die KTG-Energie-Gruppe laut einem Gutachten wert. Ein Bieterverfahren, in dem auch andere Interessenten Angebote abgegeben konnten, hat nach den Ausführungen aber ergeben: Die wenigen Interessenten, die sich überhaupt hatten finden lassen, seien leider abgesprungen oder hätten viel zu wenig geboten.