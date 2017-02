 Online-Banking: So unsicher ist Ihr Konto

Internetkriminalität Cyberkriminelle sind keine schwarzgekleideten Männer mit Sonnenbrille und Mütze, sondern ganz durchschnittliche Menschen – das macht sie so gefährlich. (Foto: dpa)

E-Mails wie diese gehören zum Alltag: Am 20. Januar etwa schreibt eine Volksbank, das neue Datenschutzgesetz schreibe vor, dass Kunden bitte ihre Identität bestätigen sollen. Am 23. Januar will das Sicherheitssystem der Barclaycard plötzlich checken, ob Kunden legitime Eigentümer ihrer Kreditkarte sind. Und einen Tag später steht unerwartet ein Sicherheitsupdate der Commerzbank zur Betrugsprävention an: Kunden sollen ihre Mobilfunknummer hinterlegen, um eine Hürde für Betrüger aufzustellen.

Was all diesen Sicherheitsprüfungen gemeinsam ist: Sie sind plumpe Fakes. Sie stammen aus E-Mails, die Betrüger massenhaft versenden, sogenannten Phishing-Mails. Darin täuschen sie Bankkunden ein Problem mit ihrem Konto vor. Ein Link in der E-Mail soll Abhilfe schaffen. Doch wer dort Login-Daten, Transaktionsziffern oder Mobilfunknummern für seine Hausbank eingibt, landet in den Fängen der Onlinebetrüger.

Sicherheit im Online-Banking PIN Beim diesem Autorisierungsverfahren müssen Nutzer lediglich ihre Kontonummer oder einen Nutzernamen eintragen und eine dazugehörige PIN eingeben. Bitkom hält diese Autorisierung für sehr unsicher. Sie sei lediglich für Umsatzabfragen oder den Zugang zur Nachrichtenbox geeignet. (Quelle: Bitkom)

iTAN Indizierte Transaktionsnummer (iTAN) sind Transaktionsnummern, die von der Bank auf einer Liste in einem Index zusammengestellt wurden. Für Überweisungen müssen sie dann eine bestimmte TAN der Liste eingeben. Laut Bitkom besteht bei Verwendung von iTAN nur ein geringes Risiko eines Datenabgriffs. Wenn auch Manipulationen durch zwischengeschaltete Schadsoftware während der Eingabe der TAN möglich sind.

SMS-TAN/M-TAN Mobile TAN werden per SMS-Nachricht an den Bankkunden übertragen. Jeder eingeleitete Buchungsvorgang des Kunden muss mit der dazugehörigen verschickten mTAN bestätigt werden. Weil Smartphones, die die SMS-TAN empfangen, heute aber häufig mit dem Internet verbunden sind, besteht auch hier die Gefahr eines illegalen Abgriffs der TAN. Bitkom ordnet SMS-Tan als unsicher ein.

TAN-Generator Über ein Lesegerät erzeugt der Bankkunde mit seiner EC-Karte eine TAN. Verschiedenste Varianten von smart-TAN, Chip-TAN bis zu e-TAN gelten laut Bitkom als sichere Authenifikationswege.

chip TAN comfort Viele Sparkassen und VR-Banken nutzen das Verfahren: Der Kunde muss weiterhin eine Karte in einen TAN-Generator stecken. Sobald er eine Überweisung im Onlinebanking ausführt, erscheint ein Schwarz-Weiß-Code auf dem Bildschirm. Diesen muss er dann mit seinem TAN-Generator samt EC-Karte einscannen. Aus den Daten des Schwarz-Weiß Codes liest der Generator die Überweisungsdetails und kreiert eine zugehörige TAN, die dann im Onlinebanking eingegeben werden muss. Bitkom schätzt die Verwendung als mindestens so sicher wie das iTAN-Verfahren.

NFC-TAN Kunden müssen bei einer Überweisung einen COde auf dem PC-Bildschirm mit ihrem Smartphone scannen. Anschließend halten sie zur Verifizierung ihre NFC-fähige EC-Karte an das Smartphone. Über das Internet (oder auch per Hand) wird dann eine TAN übertragen. Nicht alle Smartphones und EC-Karten sind für dieses Verfahren ausgestattet. Laut Bitkom besteht dafür aber ein geringes Risiko, dass Hacker Daten abgreifen.

Selber schuld? Verbraucherzentralen und Banken warnen ständig vor den Maschen der Diebe. Doch die werden immer perfekter. Während ihre E-Mails vor wenigen Jahren noch übersät waren mit Tippfehlern, sehen sie mittlerweile täuschend echt aus. „Sich eine Infektion über eine gefälschte E-Mail zu holen ist immer noch der prominenteste Weg für Betrug beim Onlinebanking“, sagt Thomas Hemker, Sicherheitsstratege bei Symantec. Dem Bundeskriminalamt wurden 2015 rund 4500 Fälle von Phishing im Finanzsektor gemeldet. Der Schaden: 18 Millionen Euro, im Schnitt wurde jeder betroffene Kunde um 4000 Euro gebracht. In Einzelfällen können Schäden auch Hunderttausende Euro betragen. Meist erstatten Banken das Geld den Kunden aus Kulanz und versuchen selbst, die missbräuchlich abgebuchten Beträge zurückzuholen. Denn: An der Sicherheit der Konten hängt ihr Ruf.

70 Prozent der deutschen Bankkunden nutzen ein Onlinekonto, und gut jeder dritte mittlerweile auch sein Smartphone für Geldgeschäfte, zeigt eine Studie des Branchenverbands Bitkom. Apps der Banken machen es heute besonders bequem, jederzeit und überall auf sein Konto zuzugreifen. Doch wer das macht, muss wissen: Es geht um einen „Kompromiss zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit“, sagt Heiko Wolf, Leiter des Informations-Risikomanagements der ING-Diba und Vorstand des Vereins G4C, der Präventionsmaßnahmen gegen Cyberkriminalität fördert. „Beides gleichzeitig stellt eine Herausforderung dar.“ Man könnte auch sagen: Wer faul ist, lebt unsicher.