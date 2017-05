Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bleibt Firmenchef Asbeck?

Konkrete Empfehlungen wollen weder Elsmann noch Nieding abgeben. Doch wer jetzt seine Anleihen in Panik verkauft, realisiert vollständig den Verlust. Wer das Geld nicht dringend braucht, könnte also durchaus abwarten, was das Insolvenzverfahren bringt, sagt SdK-Anwalt Elsmann. Einen pauschalen Richtwert, wie viel Anlegergeld im Insolvenzverfahren gerettet werden kann, gebe es jedoch nicht. Bei der Prokon-Pleite hätten Anleihegläubiger immerhin noch 70 Prozent des Nominalwertes des Papiers zurückbekommen. „Es finden sich jedoch auch Gegenbeispiele, bei denen Anleger 90 oder 95 Prozent ihres Geldes verloren haben“, sagt Elsmann.

Wie viel Geld es zu verteilen gibt, hängt auch von der Art der Insolvenz ab. Prinzipiell gibt es drei Varianten, erklärt der Nürnberger Insolvenzrechts-Experte Volker Böhm von der Kanzlei Schultze & Braun. Bei der sogenannten Eigenverwaltung bleibt das bestehende Management um Firmengründer Frank Asbeck an Bord und versucht, das Unternehmen in Eigenregie zu sanieren. „Die Gläubiger müssen zunächst überlegen, ob sie den Verantwortlichen weiter das Handeln in maßgebender Position zutrauen“, sagt Böhm, der bei der Pleite-Firma Solar Millennium als Insolvenzverwalter eingesetzt wurde.

Manche Kommentatoren hoffen aber auch auf einen Neustart

Doch es ist fraglich, ob Firmenchef Asbeck sich so leicht verdrängen lässt: „Die Beispiele Prokon oder Windreich haben gezeigt, dass solche starken Unternehmerpersönlichkeiten häufig nicht einfach ins zweite Glied rücken“, so Böhm. „Dadurch können Nebenkriegsschauplätze über Personalien entstehen, die das Unternehmen jetzt nicht braucht.“

Alternativ wäre ein Verkauf des gesamten Unternehmens an einen Konkurrenten möglich. Die dritte und schmerzhafteste Lösung: Die Zerschlagung von Solarworld. Dass es so weit kommt, glaubt Andreas Ziegenhagen, Restrukturierungs-Experte bei der Kanzlei Dentons, nicht. „Solarworld könnte in deutlich kleinerer Form weiter fortbestehen“, sagt er.

Voraussetzung sei, dass Investoren Geld nachschießen und das Eigenkapital des Unternehmens stärken. „Mit einem vernünftigen Restrukturierungsplan wäre das realistisch“, so Ziegenhagen. Die Zerschlagung des Unternehmens, bei der typischerweise auch die Gläubiger am meisten bluten, könnte so vermieden werden. Sicher ist jedoch, dass es für die Aktionäre bitter wird. Der Solarworld-Aktienkurs liegt bei historisch niedrigen 87 Cent. Und im Insolvenzverfahren haben Aktionäre, deren Einlagen Eigenkapital sind, keine Rechte, sagt Ziegenhagen: „Sie erhalten grundsätzlich gar nichts.“