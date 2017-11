image

Steuerdaten-CDs: Anwalt kündigt umfassendes Geständnis in Spionagefall an

Der mutmaßliche Schweizer Spion, der deutsche Steuerfahnder bespitzelt haben soll, will ein umfassendes Geständnis ablegen. Dies kündigte sein Anwalt an. „Es ist eine detaillierte Darstellung zu erwarten“, so der Anwalt. mehr…