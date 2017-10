 Steuerprozess gegen Werner Mauss: Ex-Geheimagent erhält Bewährungsstrafe

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Werner Mauss Der Ex-Geheimagent wurde zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. (Foto: dpa)

BochumDer frühere Geheimagent Werner Mauss ist wegen Steuerhinterziehung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Damit muss der 77-Jährige nicht ins Gefängnis. Die Richter am Bochumer Landgericht zeigten sich am Donnerstag überzeugt davon, dass Mauss unter einem Decknamen große Vermögenswerte im Ausland versteckt und dadurch zwischen 2002 und 2011 Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hat.

Mauss hatte die Vorwürfe vor Gericht bestritten, seine Verteidiger forderten einen Freispruch. Unmittelbar nach der Urteilsverkündung kündigten sie an, Revision einzulegen. Sie warfen den Richtern vor, entlastenden Beweisen „nicht zugänglich“ gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre und drei Monate Haft beantragt.

Vita Werner Mauss Sagenumwobene Geheimagent Detektiv Beinahe wäre Deutschlands wohl berühmtester Geheimagent gar nicht Geheimagent geworden. Der gebürtige Essener machte zunächst eine Ausbildung zum Landwirt. Doch dann schulte der heute 76-Jährige um und gründete eine Detektei. Agent 1969 war Mauss vermutlich für die Verhaftung der entflohenen Verbrecher Alfred Lecki und Werner Derks verantwortlich. 1976 wirkte Mauss wohl an der Festnahme des RAF-Terroristen Ralf Pohle mit. 1983 half er, giftige Seveso-Fässer aufzuspüren. 1987 soll Mauss den Siemens-Techniker Alfred Schmidt und den Hoechst-Manager Rudolf Cordes aus den Händen der libanesischen Hisbollah-Miliz befreit haben. Ruhestand Während eines Einsatzes in Kolumbien wurde Mauss 1996 schließlich enttarnt. Er sollte eine von Rebellen entführte Deutsche außer Landes bringen. Die Aktion brachte ihm neun Monate U-Haft ein. In den letzten Jahren ist es ruhiger um Mauss geworden. Nach eigenen Angaben ist er aber weiter für den Weltfrieden im Einsatz.

Mauss behauptet, dass ihm die meist in Stiftungen angelegten Millionen nicht zuzurechnen seien. Es handele sich vielmehr um einen Fonds ausländischer Geldgeber, der dazu gedient habe, seine geheimen Agententätigkeiten zu finanzieren.

Nach eigenen Angaben war Mauss jahrzehntelang in geheimer Mission für die Bundesregierung unterwegs - unter anderem bei der Befreiung von Geiseln. Ins Visier der Ermittler war er durch eine Steuersünder-CD geraten, die das Land Nordrhein-Westfalen angekauft hatte.

Richter Markus van den Hövel sprach in der Urteilsbegründung von einer „beeindruckenden Lebensleistung“ von Mauss, die bei der Urteilsfindung berücksichtigt worden sei. Neben der Bewährungsstrafe wurde außerdem die Zahlung von 200 000 Euro an karitative Organisationen angeordnet.