Kreditkarten von Visa und Mastercard Wer häufig im Internet einkauft oder viel reist, kommt nicht ohne Kreditkarte aus. (Foto: dpa)

FrankfurtQuizfrage: Wo müssen Sie aktuell die höchsten Zinsen zahlen? Häuslebauer können immer noch auf zwei Prozent hoffen. Ratenkredite liegen bei gut vier Prozent. Und der Dispo vom Girokonto hat sich auf knapp zehn Prozent eingependelt. Richtig teuer kann es dagegen bei Kreditkarten werden. Knapp 23 Prozent Zinsen werden fällig, wenn Sie Ihre Ausgaben nicht zügig genug oder nicht vollständig zurückzahlen.

Das zeigt eine Untersuchung der Zeitschrift Finanztest, die im aktuellen Heft (11/2017) veröffentlicht wurde. Die Tester schauten sich die Geschäftsbedingungen von 23 bundesweit erhältlichen Plastikkarten und wiesen dabei auf den Aspekt der Teilrückzahlung besonders hin.

Das Extrembeispiel kommt von der Avanzia Bank. Wer mit deren Mastercard Gold am Automaten Bargeld abhebt, muss sofort – und nicht erst nach Ablauf des Rechnungszeitraums – 22,9 Prozent Zinsen zahlen, bis er den Betrag ausgleicht.

Viele Jahre waren in Deutschland ausschließlich die „unechten“ Kreditkarten verbreitet. Alle Ausgaben mit der Kreditkarte wurden gesammelt und einmal im Monat vom Girokonto eingezogen. Im angelsächsischen Raum hingegen sind die „echten“ Kreditkarten Usus. Dort muss der Kunde jeden Monat nur einen Teil der Ausgaben zurückzahlen. Der Rest wird in einen Kredit umgewandelt, auf den die mitunter extrem hohen Zinsen fällig werden. Dieser sogenannte revolvierende Kredit kann sich schnell zur Schuldenfalle entwickeln.





So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

Zunächst waren es nur die angelsächsischen Banken, die auch in Deutschland erstmals revolvierende Kreditkarten anboten. Durch Werbestände an Flughäfen wurde zum Beispiel Barclaycard bekannt. Doch inzwischen gibt es auch von Postbank, Targobank, Commerzbank (Tchibocard) oder selbst von der zum öffentlichen Sparkassensektor gehörenden Landesbank Berlin Kreditkarten, die eine Teilrückzahlung anbieten. Nur die Volksbanken verzichten derzeit darauf.

Kunden kommen also heute häufiger mit Kreditkarten in Berührung, bei denen aus einem kurzfristigen Zahlungsaufschub langfristige Schulden werden. So mancher wird davon böse überrascht. „Die Beschwerden über diese Kreditkartenvariante nehmen zu“, bestätigt auch Stefanie Laag von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.