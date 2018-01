 Abgeltungsteuer: Sparern droht neues Unheil

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Trotz Niedrigzinsphase setzen noch immer viele Anleger lieber auf festverzinste Sparprodukte als auf Aktien.

FrankfurtSteuerzahler dürften enttäuscht sein: Von den Steuersenkungsplänen, mit denen CDU und CSU vor der Bundestagswahl geworben hatten, ist nach den Sondierungsgesprächen über eine mögliche Koalition mit der SPD wenig übrig geblieben. Ein Satz in dem 28-seitigen Papier zu den Ergebnissen der Gespräche lässt sogar deutliche Steuererhöhungen befürchten – und das ausgerechnet für Sparer. Wörtlich heißt es da: „Die Abgeltungssteuer auf Zinserträge wird mit der Etablierung des automatischen Informationsaustausches abgeschafft.“ Mit einer kompletten Steuerbefreiung ist in der Folge aber wohl nicht zu rechnen. Als wahrscheinlich gilt, dass dann wieder der persönliche Einkommensteuersatz angewandt würde und der liegt bei vielen Bürgern oberhalb der 25 Prozent Abgeltungsteuer. Zwar sind die Zinserträge aktuell ohnehin gering, doch dann käme bei vielen Anlegern noch weniger an.

Seit 2009 werden auf Kapitalerträge wie Zinsen, Dividenden und Gewinne aus Aktienverkäufen pauschal 25 Prozent Abgeltungsteuer fällig. Zuvor wurden solche Einkünfte noch mit dem persönlichen Einkommensteuersatz belegt. Nur für Gewinne aus Aktienverkäufen galt eine Spekulationsfrist: Wer die Wertpapiere mindestens ein Jahr hielt, musste auf die Gewinne keine Steuern zahlen. Damals befürchtete die Politik, dass Anleger Kapital aus Deutschland abziehen könnten, wenn die steuerliche Belastung im Vergleich zum Ausland zu hoch wäre. Inzwischen haben viele Staaten jedoch einen automatischen Austausch von Steuerdaten vereinbart. Damit ist es schwieriger geworden, Kapitaleinkünfte im Ausland zu verstecken.

Die geplanten Ausgaben der neuen GroKo Bildung, Forschung, Hochschulen, Digitalisierung Programm Ganztagsschule / Ganztagsbetreuung: 2,0 Milliarden Euro Aufstiegsfortbildung in der beruflichen Bildung: 350 Millionen Euro BAföG-Reform: 1,0 Milliarden Euro Nachfolge Hochschulpakt (ab 2021): 600 Millionen Euro Anteil des Bunds am schrittweisen Erreichen des 3,5%-Ziels Forschung und Entwicklung bis 2025: 2,0 Milliarden Euro Breitbandausbau: Fond * Insgesamt: 5,95 Milliarden Euro *„Mit den Versteigerungserlösen der 5G-Lizenzen wollen wir einen Investitionsfonds einrichten, der für den Ausbau der digitalen Infrastruktur zur Verfügung steht.“ Quelle: Ergebnispapier der Sondierungsgespräche (alle Zahlen sind für den Zeitraum 2018 bis 2021 vorgesehen)

Familien, Kinder und Soziales Erhöhung des Kindergelds und Kinderfreibetrags (Anteil des Bunds): 3,5 Milliarden Euro Kita (Gebühren und Qualität): 3,5 Milliarden Euro Bekämpfung von Kinderarmut bei Kinderzuschlag: 1,0 Milliarden Euro Eingliederungstitel SGB II: Sozialer Arbeitsmarkt / Soziale Teilhabe: 4,0 Milliarden Euro Insgesamt: 12,0 Milliarden Euro

Bauen und Wohnen Weitere Förderung sozialer Wohnungsbau durch den Bund in 2020/2021: 2,0 Milliarden Euro Steuerliche Förderung von mehr Wohneigentum (AfA, energetische Gebäudesanierung, Förderung von Eigentum für Familien): 2,0 Milliarden Euro Insgesamt: 4,0 Milliarden Euro

Gleichwertige Lebensverhältnisse, Landwirtschaft, Verkehr und Kommunen Erhöhung der Mittel Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 2020/21: 1,0 Milliarden Euro Regionale Strukturpolitik / Strukturwandel Kohlepolitik: 1,5 Milliarden Euro Ländliche Räume / Landwirtschaft: 1,5 Milliarden Euro Fortsetzung kommunaler Programme: 8,0 Milliarden Euro Insgesamt: 12,0 Milliarden Euro

Internationale Verantwortung bei Sicherheit und Entwicklung Erhöhung des Etats für Verteidigung und ODA-Quote: 2,0 Milliarden Euro Insgesamt: 2,0 Milliarden Euro

Entlastung der Bürger Solidaritätszuschlag: 10,0 Milliarden Euro Insgesamt: 10,0 Milliarden Euro

Die Grundlage für die Abgeltungsteuer sei deshalb entfallen, heißt es nicht nur bei der SPD schon länger, sondern auch in Teilen der Union. Warum dieses Argument nur für Zinsen aber nicht für andere Kapitelerträge gelten soll, bleibt dabei unklar. Bei Finanzexperten herrschte deshalb am Freitag auch Uneinigkeit, ob die Politiker tatsächlich eine solche Ungleichbehandlung von Kapitaleinkünften planen oder sich vielleicht doch vollständig von der Abgeltungsteuer verabschieden wollen.

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) befürchtet einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand, falls die Abgeltungsteuer auf Zinserträge abgeschafft würde. „Die Abgeltungsteuer war vor nicht einmal zehn Jahren eine gravierende Umstellung. Nicht jeder Anleger und Sparer hat davon profitiert, aber zumindest sorgt sie für eine einheitliche Besteuerung“, sagte BdSt-Präsident Reiner Holznagel dem Handelsblatt. Wie genau Zinserträge in Zukunft besteuert würden, sei aktuell nicht absehbar. Womöglich werde wieder der persönliche Einkommensteuersatz angewandt. „In jedem Fall würde die Besteuerung wieder bürokratischer. Die Umstellung wäre ein erheblicher Aufwand für Bürger, Banken und Finanzämter und die Steuererklärungen würden wieder umfangreicher statt schlanker“, so Holznagel. Ungeklärt sei insbesondere, wie Dividenden künftig besteuert werden.

Angesprochen werden Dividenden in dem Ergebnispapier nicht. Nach Ansicht der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) ist aber genau das ein Grund zur Freude. „Damit ist klar, dass die Parteien eine Abschaffung der Abgeltungsteuer auf Dividenden, die ja Kapitalerträge und keine Zinsen sind, nicht mehr auf der Agenda haben“, sagte DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler. Die DSW warnt schon seit Längerem vor einer „massiven Doppelbesteuerung“ bei Dividenden, falls die Abgeltungsteuer abgeschafft würde.

Schließlich würden die Unternehmensgewinne bereits über die Körperschaftsteuer belastet. Zinsen dagegen unterlägen keiner steuerlichen Doppelbelastung. „Mit einer solchen Regelung würde der Geburtsfehler der Abgeltungsteuer behoben und Doppelbesteuerungen vermieden“, sagte Tüngler.