Achtung, „Entwidmung“!

Der verbleibende Restwert kann nicht mehr steuermindernd angesetzt werden, auch nicht wegen außergewöhnlicher Abnutzung. Denn dann würden Kosten, die zeitanteilig der Lebensführung zuzuordnen sind, in den Bereich der Werbungskosten verlagert.

Ein Gutes hat die Regelung dennoch: Voll abgeschriebene Arbeitsmittel können ohne steuerliche Nachteile für private Zwecke weiter genutzt werden. Geht also der Steuerpflichtige in den Ruhestand und hat seinen heimischen Büro-Schreibtisch bereits voll abgeschrieben, kann er diesen privat ohne steuerliche Nachteile nutzen. Das Finanzamt macht weder den Werbungskostenabzug rückgängig noch werden negative Werbungskosten festgesetzt. Auch nimmt die Finanzverwaltung keine fiktiven Einnahmen an, die zu versteuern wären.

So verstehen Sie das Finanzamt Der Einspruch ist zulässig Wenn das Finanzamt schreibt, dass der Einspruch zulässig sei, klingt das zunächst einmal gut, aber es ist nur die halbe Miete. Denn dies heißt nur, dass der Steuerzahler die formalen Voraussetzungen für einen Einspruch erfüllt hat – wie etwa das fristgerechte Einreichen.

Der Einspruch ist begründet Erst bei der Frage, ob der Einspruch begründet ist, prüft das Finanzamt das Anliegen des Steuerzahlers inhaltlich.

Das Finanzamt hilft ab Im Vokabular des Finanzamts bedeutet „abhelfen“, dass die Beamten dem Einspruch des Steuerzahlers folgen und beispielsweise eine außergewöhnliche Belastung doch als solche anerkennen.

Das Finanzamt gewährt AdV Eigentlich muss eine Steuernachzahlung trotz eingelegtem Einspruch sofort beglichen werden. Der Steuerzahler kann jedoch AdV – Aussetzung der Vollziehung – beantragen. Das ist jedoch gefährlich, denn wenn der Steuerzahler Jahre später doch zahlen muss, kassiert das Finanzamt nicht nur die Nachzahlung, sondern auch noch saftige Zinsen.

Das Verfahren ruht Wenn zu einer steuerrechtlichen Frage bereits ein Verfahren läuft, muss ein Steuerzahler, der sich aus den gleichen Gründen ungerecht behandelt fühlt, nicht selbst gegen seinen Steuerbescheid klagen. Es reicht, wenn er Einspruch einlegt und auf das laufende Verfahren verweist. Gewährt das Finanzamt das Ruhen des Einspruchsverfahrens, kann der Ausgang des anhängigen Klageverfahrens entspannt abgewartet werden.

Das Finanzministerium verhängt einen Nichtanwendungserlass Wenn das Finanzministerium für eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs einen Nichtanwendungserlass verkündet, gilt das steuerzahlerfreundliche Urteil nur für den entschiedenen Klagefall. Andere Steuerzahler können sich dann nicht mehr darauf beziehen, sondern müssen gegebenenfalls selbst klagen.

Praxistipp:

Wer bald in den Ruhestand geht, sollte möglichst Arbeitsmittel anschaffen, die als geringwertiges Wirtschaftsgut absetzbar sind. Die Grenzen dafür liegen bis zum Jahr 2017 bei 410 Euro netto, ab 2018 sogar bei 800 Euro netto. Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern ist der gesamte Betrag im Jahr der Anschaffung abziehbar. Damit gibt es zum Zeitpunkt des Ruhestandes keinen Restwert mehr, der nicht mehr als Werbungskosten absetzbar wäre.

