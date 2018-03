Bund der Steuerzahler Das sind Deutschlands schnellste Finanzämter

Wie schnell die Steuererklärung bearbeitet wird, hängt vom Wohnort ab. Ein Überblick über die schnellsten deutschen Finanzämter.

Bis zum 31. Mai haben Steuerzahler Zeit, ihre Steuererklärung beim Finanzamt einzureichen. (Foto: dpa) Unterlagen für die Steuererklärung

DüsseldorfJeder Steuerzahler wartet auf den Bescheid des Finanzamts. Eine Analyse des Bunds der Steuerzahler zeigt, welches Bundesland schnelle Finanzbeamte hat und welches nicht. Die Unterschiede sind groß – sie betragen bis zu 20 Tagen.

Die schnellsten Finanzämter

Platz 1: Berlin

Berlin ist normalerweise nicht für eine effiziente Verwaltung bekannt, aber die Finanzämter bearbeiteten deutschlandweit am schnellsten die Steuererklärungen ihrer Steuerzahler. Nur knapp 36 Tage brauchten die Beamten vom Eingang der Einkommensteuererklärung bis zum Steuerbescheid.

Platz 2: Hamburg

Die Hansestadt, die im letzten Jahr noch auf Platz eins war, hat sich leicht verschlechtert. Einen Steuerbescheid bekamen die Hamburger nach 41 Tagen.

Platz 3: Saarland

Der große Aufsteiger im Bearbeitungscheck ist das Saarland. Um sieben Plätze im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich das Bundesland und folgt somit dicht auf Hamburg.

Platz 4: Sachsen-Anhalt

Die Beamten in Sachsen-Anhalt sind seit Jahren fleißig und blieben so auch 2017 in den oberen Platzierungen. In 42,2 Tagen schafften sie es im Schnitt, eine Steuererklärung zu bearbeiten.

Platz 5: Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz hat sich nach einer leichten Verbesserung im letzten Check wieder etwas verschlechtert. Dennoch reichte es mit 42,5 Tagen Bearbeitungszeit noch für Platz fünf.

Die langsamsten Finanzämter

Platz 14: Niedersachsen

In Niedersachen mussten die Steuerzahler im Durchschnitt 55,7 Tage auf ihren Steuerbescheid warten. Deshalb kommt das Bundesland nur auf Platz 13.

Platz 15: Bremen

Noch weiter hinten liegt der Stadtstaat Bremen. Steuerzahler brauchten bei 55,9 Tagen Bearbeitungszeit des Finanzamts viel Geduld.

Platz 16: Nordrhein-Westfalen

Das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands hat als einziges keine Daten an den Bund der Steuerzahlers herausgegeben. Innerhalb von zwei Wochen bis vier Monaten werden aber nahezu 95 % aller Einkommensteuererklärungen bearbeitet. Innerhalb von fünf Monaten mehr als 97 Prozent und innerhalb von sechs Monaten fast 99 Prozent der Erklärungen erledigt.

Die Gesamtübersicht 2017

Platz Bundesland Bearbeitungszeit (nach Tagen) 1 Berlin 36,5 2 Hamburg 41 3 Saarland 41,6 4 Sachsen-Anhalt 42,2 5 Rheinland-Pfalz 42,5 6 Schleswig-Holstein 44,35 7 Bayern 45,6 8 Brandenburg 45,8 9 Mecklenburg-Vorpommern 46 9 Sachsen 46 11 Baden-Württemberg 49 12 Thüringen 50,4 13 Hessen 54,7 14 Niedersachsen 55,7 15 Bremen 55,9 16 Nordrhein-Westfalen zwei Wochen bis sechs Monate