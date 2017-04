Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bloß nicht bar bezahlen

Problematisch ist allerdings, dass die Großeltern diese Bezahlung als Einnahme versteuern müssen – und zwar nicht nur zu zwei Drittel, sondern in voller Höhe. Daher rechnen sich solche Modelle nur dann, wenn die Großeltern auch nach Zurechnung des Betreuungsentgelts keine Einkommensteuer zahlen müssen.

Eine andere Variante ist, Angehörigen Fahrtkosten zu erstatten. Denn der Bundesfinanzhof hat bereits vor Jahren entschieden, dass Fahrtkosten, die zur Betreuung von Kindern anfallen, grundsätzlich als Kinderbetreuungskosten berücksichtigt werden können. Das Finanzgericht Baden-Württemberg bekräftigte darüber hinaus, dass Fahrtkosten an Angehörige auch dann abzugsfähig sind, wenn die Betreuung kostenlos erbracht wird (Az.: 4 K 3278/11).

Dazu ist eine Rahmenvereinbarung, in der die genauen Betreuungszeiten festgelegt werden, notwendig. Ob das Kind ansonsten in die Kita geht, ist dabei unerheblich. Die Fahrtkosten können mit 0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer erstattet werden. Allerdings sollte das Geld an die betreuenden Angehörigen überwiesen werden, damit das Finanzamt die Kosten anerkennt.

Praxistipp:

In einer solchen Vereinbarung sollten die Eltern auch festhalten, dass Fahrtkostenersatz gezahlt wird. Die Eltern können diese Kosten als Kinderbetreuungskosten geltend machen. Da es sich um reinen Aufwendungsersatz handelt, müssen sich die Großeltern wiederum nicht um eine Versteuerung kümmern.

