FrankfurtGanz gleich, warum Sie Ihr Kind betreuen lassen müssen: Die Aufwendungen für die Kinderbetreuung können Sie als Sonderausgaben geltend machen. Zwei Drittel der jährlich anfallenden Kosten für Kinderbetreuung dürfen Sie in der Steuererklärung ansetzen – wobei die Kosten den Höchstbetrag von 4.000 Euro pro Kind nicht überschreiten dürfen. Außerdem greift der Steuervorteil nur bei Kindern bis 14 Jahren. Für behinderte Kinder gelten besondere Regelungen.

Zu den Kinderbetreuungskosten zählen beispielsweise

Beiträge für den Kindergarten

Ausgaben für den Kinderhort

das Honorar für die Tagesmutter

der Lohn für die angestellte Kinderfrau sowie deren Sozialversicherungsbeiträge oder Fahrtkostenerstattungen.

Voraussetzung für den Abzug in der Steuererklärung ist, dass Sie diese Ausgaben nachweisen können – zum Beispiel mit einer Rechnung. Außerdem wichtig: die Kinderbetreuungskosten niemals bar zahlen, sondern immer überweisen. Ansonsten akzeptiert das Finanzamt die Kosten nicht.

Ob die Großeltern oder ein anderer Angehöriger die Kinder betreut, spielt grundsätzlich keine Rolle. Allerdings erkennt das Finanzamt keine Aufwendungen für familieninterne Betreuungsleistungen an, die üblicherweise kostenlos erbracht werden. Ein Beispiel: Der Vater überweist der Mutter regelmäßig einen Betrag dafür, dass sie zuhause die Tochter betreut. Da alle in einem Haushalt leben, ist es nicht möglich, diese Kosten bei der Steuererklärung zu berücksichtigen.

Pflicht und Kür bei der Steuererklärung Frist Abgabetermin für die Einkommensteuererklärung ist jedes Jahr der 31. Mai. Wenn dieser auf ein Wochenende fällt, verschiebt sich die Frist um ein bis zwei Tage.

Steuerberater Wer einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein beauftragt, muss seine Steuererklärung für 2015 erst am 31. Dezember 2016 abgeben.

Fristverlängerung Wenn ein Steuerzahler seine Erklärung selbst machen will, es aber nicht rechtzeitig schafft, kann er beim Finanzamt eine Fristverlängerung beantragen. „Zulässige Gründe können etwa fehlende Unterlagen oder eine längere Krankheit sein“, sagt Isabel Klocke vom BdSt.

Pflicht Längst nicht jeder Arbeitnehmer ist zur Abgabe verpflichtet. Wer ledig ist, nur Lohn von einem Arbeitgeber bezieht und keine weiteren Einkünfte von mehr als 410 Euro hat – etwa aus einer Nebentätigkeit, einer Vermietung oder in Form von Lohnersatzleistungen wie Elterngeld – kann auf die Abgabe verzichten – oder sich vier Jahre Zeit lassen. Die Erklärung für das Jahr 2015 kann dann noch bis zum 31. Dezember 2019 abgeben werden.

Senioren Seit einer Gesetzesänderung 2005 sind Rentner häufiger zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet. Dies hängt von der Höhe der Bruttorente und dem Jahr des Renteneintritts ab. Wer beispielsweise 2015 in Rente ging, ledig ist und im vergangenen Jahr höchstens 1207 Euro Monatsbruttorente bekommen hat, muss keine Steuererklärung abgeben. Wer mehr bekam, kann dazu verpflichtet sein.

Zahlen die Eltern jedoch Oma und Opa eine Vergütung, weil diese die Kinder betreuen, können die Eltern dies bei den Sonderausgaben steuerlich geltend machen. Voraussetzung: Die Großeltern leben nicht im gleichen Haushalt. Außerdem muss eine schriftliche Vereinbarung getroffen werden. Achtung: Jeder Vertrag zwischen Angehörigen muss genauso ausfallen wie ein Vertrag unter Fremden.

Wer die Kosten für die Kinderbetreuung also in einem solchen Fall steuerlich geltend machen will, muss damit rechnen, dass der Sachbearbeiter in der Behörde einen so genannten Fremdvergleich vornimmt. Stellen Sie sich also die Frage: Was wäre üblich, wenn Sie mit einem Dritten einen Betreuungsvertrag abschließen würden? In einer solchen Vereinbarung müssen der zeitliche Umfang der Betreuung und die Höhe der Bezahlung festgelegt werden. Das Geld muss in jedem Fall überwiesen und darf nicht bar bezahlt werden.