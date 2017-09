Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Da freut sich der Hund... Wenn das Herrchen keine Zeit hat, kommt der Hundesitter. (Foto: dpa)

KasselVor allem Berufstätige können ihre Vierbeiner nicht immer und überallhin mitnehmen. Hund und Katze bleiben daher manchmal einer Tierbetreuung überlassen. Diese sorgt dafür, dass die Tiere gefüttert werden, pflegt das Fell oder beschäftigt die Tiere. Das alles kostet Geld – und zählt nach Auffassung der Finanzverwaltung unter bestimmten Voraussetzungen zu den haushaltsnahen Dienstleistungen.

Bei haushaltsnahen Dienstleistungen erkennt das Finanzamt grundsätzlich 20 Prozent des Rechnungsbetrags an. Dieser Anteil der Aufwendungen ermäßigt direkt die tarifliche Einkommensteuer. Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen werden maximal 4.000 Euro jährlich berücksichtigt. Nach Auffassung der Finanzverwaltung wird der räumliche Bereich des Haushalts durch die Grundstücksgrenzen abgesteckt. Die Steuerermäßigung kann demnach nur in Anspruch genommen werden, wenn die Leistungen in einem Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden.

So verstehen Sie das Finanzamt Der Einspruch ist zulässig Wenn das Finanzamt schreibt, dass der Einspruch zulässig sei, klingt das zunächst einmal gut, aber es ist nur die halbe Miete. Denn dies heißt nur, dass der Steuerzahler die formalen Voraussetzungen für einen Einspruch erfüllt hat – wie etwa das fristgerechte Einreichen.

Der Einspruch ist begründet Erst bei der Frage, ob der Einspruch begründet ist, prüft das Finanzamt das Anliegen des Steuerzahlers inhaltlich.

Das Finanzamt hilft ab Im Vokabular des Finanzamts bedeutet „abhelfen“, dass die Beamten dem Einspruch des Steuerzahlers folgen und beispielsweise eine außergewöhnliche Belastung doch als solche anerkennen.

Das Finanzamt gewährt AdV Eigentlich muss eine Steuernachzahlung trotz eingelegtem Einspruch sofort beglichen werden. Der Steuerzahler kann jedoch AdV – Aussetzung der Vollziehung – beantragen. Das ist jedoch gefährlich, denn wenn der Steuerzahler Jahre später doch zahlen muss, kassiert das Finanzamt nicht nur die Nachzahlung, sondern auch noch saftige Zinsen.

Das Verfahren ruht Wenn zu einer steuerrechtlichen Frage bereits ein Verfahren läuft, muss ein Steuerzahler, der sich aus den gleichen Gründen ungerecht behandelt fühlt, nicht selbst gegen seinen Steuerbescheid klagen. Es reicht, wenn er Einspruch einlegt und auf das laufende Verfahren verweist. Gewährt das Finanzamt das Ruhen des Einspruchsverfahrens, kann der Ausgang des anhängigen Klageverfahrens entspannt abgewartet werden.

Das Finanzministerium verhängt einen Nichtanwendungserlass Wenn das Finanzministerium für eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs einen Nichtanwendungserlass verkündet, gilt das steuerzahlerfreundliche Urteil nur für den entschiedenen Klagefall. Andere Steuerzahler können sich dann nicht mehr darauf beziehen, sondern müssen gegebenenfalls selbst klagen.

Der Begriff der „haushaltsnahen Dienstleistung“ selbst ist dagegen gesetzlich nicht näher bestimmt. Begünstigt sind nach geltender Rechtsprechung Tätigkeiten, die mit der Haushaltsführung zu tun haben und normalerweise von Haushaltsangehörigen erledigt werden – also zum Beispiel Kochen, Putzen oder die Gartenpflege. Aber auch, wer sich zur Betreuung oder Pflege seines Haustiers professionelle Hilfe ins Haus holt, kann deren Rechnungen von der Steuer absetzen.

Denn das Versorgen der Haustiere hat einen engen Bezug zur Hauswirtschaft. Tätigkeiten wie Füttern, die Fellpflege, das Ausführen und die sonstige Beschäftigung des Hundes fallen regelmäßig an und werden typischerweise durch den Steuerpflichtigen selbst oder andere Haushaltsangehörige erledigt. Das gleiche gilt für die Urlaubsbetreuung der Haustiere – vorausgesetzt, sie findet daheim statt.

Das Hessische Finanzgericht hat in einer aktuellen Entscheidung auch das Gassigehen als haushaltsnahe Dienstleistung definiert. Eine voll berufstätige Frau beauftragte einen Hundegassiservice. Die Hunde wurden nachmittags abgeholt und rund ein bis zwei Stunden auf den Wegen ausgeführt, die auch die Besitzerin üblicherweise mit ihren Hunden aufsuchte. Danach wurden die Hunde nach Hause gebracht. Die Kosten in Höhe von 1.500 Euro wollte die Hundehalterin als haushaltsnahe Dienstleistungen geltend machen.