Auch Sponsoring wird begünstigt

Die Finanzbehörden haben sich darüber hinaus auf Erleichterungen für die Hilfsorganisationen verständigt. Normalerweise dürfen gemeinnützige Einrichtungen keine Mittel für steuerbegünstigte Zwecke verwenden, die sie nach ihrer Satzung nicht fördern. Wenn aber eine Organisation dazu aufruft, für Flüchtlinge zu spenden, darf sie dies – unabhängig von ihrem eigentlichen Satzungszweck – tun. Damit können auch Sport- oder Musikvereine Spenden für Flüchtlinge sammeln. Voraussetzung: Sie rufen eine Sonderaktion aus. Zuwendungen müssen sie unter einem entsprechenden Hinweis bescheinigen.

Auf den Nachweis der Hilfebedürftigkeit kann verzichtet werden. Die betreffende Organisation muss lediglich die eingeworbenen Spenden an eine Körperschaft weiterreichen, die sich der Flüchtlingshilfe verschrieben hat. Außerdem können sie bisher nicht verbrauchte Mittel für die Flüchtlingshilfe verwenden; allerdings muss garantiert sein, dass die jeweiligen Spender die Mittel nicht zweckgebunden haben.

Organisationen, die nicht gemeinnützig sind, können ebenfalls sammeln. Dafür müssen sie Treuhandkonten einrichten. Spenden an solche Treuhandkonten sind steuerlich abzugsfähig, wenn das Geld an eine gemeinnützige Hilfsorganisation weitergeleitet wird, die Flüchtlinge unterstützt. In solchen Fällen dürfen die betreffenden Spender dem Finanzamt ebenfalls einen vereinfachten Zuwendungsnachweis vorlegen.

Für Unternehmen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Sponsoring-Aktivitäten als Betriebsausgaben abzuziehen. Zahlen Sie als Unternehmer eine Spende in Form von Sponsoring, können Sie diese als Betriebsausgabe von Ihren Betriebseinnahmen abziehen. Sponsoring liegt vor, wenn Sie dafür beispielsweise in der Zeitung dafür genannt werden, dass Sie die Spende zahlen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserem Kooperationspartner Haufe.de. Ist dieser Steuertipp interessant für Sie? Weitere Beiträge finden Sie auf dem Haufe-Finance-Portal.