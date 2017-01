Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Flüchtlinge in Serbien Viele Hilfsorganisationen bitten um Spenden. (Foto: obs)

BerlinDas Bundesfinanzministerium hat bereits vor mehr als einem Jahr klargemacht, dass die Verwaltung engagierten Menschen und Spendern nicht im Wege stehen möchte. In einem umfangreichen Verwaltungserlass klärte die Behörde, dass Hilfen für Flüchtlinge in vielerlei Hinsicht Steuervergünstigungen mit sich bringen. Der Erlass, der zunächst bis zum Jahresende 2016 befristet war, wurde nun bis Ende 2018 verlängert.

Wer Geld an Hilfsorganisationen für Flüchtlinge überweist, kann dies steuerlich unbegrenzt geltend machen. Als Beleg genügt der so genannte vereinfachte Zuwendungsnachweis. Das kann ein Bareinzahlungsbeleg sein, der Kontoauszug – oder auch der PC-Ausdruck beim Online-Banking. Der vereinfachte Zuwendungsnachweis genügt auch dann, wenn die Organisation noch kein Sonderkonto eingerichtet hat und die Zuwendungen zunächst auf ein anderes Konto fließen.

Wer über eine vorgezogene Erbregelung nachdenkt, kann die betreffende Schenkung der Flüchtlingshilfe überschreiben. Jede Zuwendung, die mildtätigen Zwecken gewidmet ist, bleibt von der Schenkungsteuer befreit. Das gilt auch für Schenkungen, die Flüchtlingen zugutekommen. Allerdings muss der Verwendungszweck gesichert sein.

Arbeitnehmer können es sich noch einfacher machen und mit einer Arbeitslohnspende auf einen Teil ihres Monatseinkommens verzichten. Der Arbeitgeber behält den Anteil vom Bruttogehalt ein und überweist dies an die Flüchtlingshilfe. Das gespendete Geld bleibt lohnsteuerfrei und dieser Teil des Arbeitslohns wird nicht in der Lohnsteuerbescheinigung angegeben. Lediglich im Lohnkonto in der Buchhaltung muss das Ganze aufgezeichnet werden, alternativ besteht die Möglichkeit, dass der Arbeitnehmer seien Verzicht schriftlich erklärt.

Auch Aufsichtsratsmitglieder können auf einen Teil ihrer Vergütung verzichten und diesen für die Unterstützung von Flüchtlingen spenden. Der Anteil bleibt dann steuerfrei. Der Verzicht muss allerdings vor Fälligkeit oder Auszahlung der Aufsichtsratsvergütung erklärt werden.