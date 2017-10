 Spenden und Steuer: Tue Gutes und sag es dem Finanzamt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Spendendose Neben Geld- können auch Sachspenden die Steuerlast senken. (Foto: dpa)

FrankfurtTue Gutes und rede darüber: Wenn es um Spenden geht, sollte man dies am besten auch mit dem Finanzamt tun. Denn Spenden sind steuerlich absetzbar. Voraussetzung: Sie werden ohne Gegenleistung für steuerbegünstigte Zwecke an entsprechende Organisationen geleistet. Außerdem müssen Steuerzahler in aller Regel eine Zuwendungsbestätigung vorlegen

Darüber hinaus sind Spenden nur bis zu einer bestimmten Höhe abzugsfähig – im individuellen Fall bis zu 20 Prozent der eigenen Einkünfte. Allerdings können Spenden, die das aufgrund dieser Tatsache in einem Kalenderjahr nicht berücksichtigt, ins nächste Jahr vorgetragen werden.

Nicht immer muss Geld überwiesen werden, damit das Finanzamt das Geschenk als Spende einstuft. Auch Sachspenden sind steuerlich begünstigt. Ob Kleider für Bedürftige oder Bücher für die Bibliothek: Sachspenden können sich also steuerlich bezahlt machen. Denn grundsätzlich erkennt das Finanzamt auch diese als Sonderausgabe an. Bedingung ist, dass die Sachspende unmittelbar für die ideellen steuerbegünstigten Zwecke des jeweiligen Vereins verwendet wird oder aber für einen so genannten Zweckbetrieb. Das kann zum Beispiel eine Tombola sein, wenn mit dem Reinertrag steuerlich begünstigte Zwecke gefördert werden.

So verstehen Sie das Finanzamt Der Einspruch ist zulässig Wenn das Finanzamt schreibt, dass der Einspruch zulässig sei, klingt das zunächst einmal gut, aber es ist nur die halbe Miete. Denn dies heißt nur, dass der Steuerzahler die formalen Voraussetzungen für einen Einspruch erfüllt hat – wie etwa das fristgerechte Einreichen.

Der Einspruch ist begründet Erst bei der Frage, ob der Einspruch begründet ist, prüft das Finanzamt das Anliegen des Steuerzahlers inhaltlich.

Das Finanzamt hilft ab Im Vokabular des Finanzamts bedeutet „abhelfen“, dass die Beamten dem Einspruch des Steuerzahlers folgen und beispielsweise eine außergewöhnliche Belastung doch als solche anerkennen.

Das Finanzamt gewährt AdV Eigentlich muss eine Steuernachzahlung trotz eingelegtem Einspruch sofort beglichen werden. Der Steuerzahler kann jedoch AdV – Aussetzung der Vollziehung – beantragen. Das ist jedoch gefährlich, denn wenn der Steuerzahler Jahre später doch zahlen muss, kassiert das Finanzamt nicht nur die Nachzahlung, sondern auch noch saftige Zinsen.

Das Verfahren ruht Wenn zu einer steuerrechtlichen Frage bereits ein Verfahren läuft, muss ein Steuerzahler, der sich aus den gleichen Gründen ungerecht behandelt fühlt, nicht selbst gegen seinen Steuerbescheid klagen. Es reicht, wenn er Einspruch einlegt und auf das laufende Verfahren verweist. Gewährt das Finanzamt das Ruhen des Einspruchsverfahrens, kann der Ausgang des anhängigen Klageverfahrens entspannt abgewartet werden.

Das Finanzministerium verhängt einen Nichtanwendungserlass Wenn das Finanzministerium für eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs einen Nichtanwendungserlass verkündet, gilt das steuerzahlerfreundliche Urteil nur für den entschiedenen Klagefall. Andere Steuerzahler können sich dann nicht mehr darauf beziehen, sondern müssen gegebenenfalls selbst klagen.

Damit Sachspenden in der Steuererklärung angesetzt werden können, müssen Spender deren Wert ermitteln. Sachspenden sind grundsätzlich mit dem Markt- beziehungsweise Verkehrswert zu berechnen. Das Finanzamt unterscheidet zwischen neuen und gebrauchten Gegenständen: Ist der gespendete Gegenstand neu, ergibt sich der Wert aus der Rechnung. Den Kaufbeleg benötigen Sie als Nachweis.

Bei gebrauchten Dingen bestimmt sich der Marktwert durch den Preis, der bei einem Verkauf zu erzielen wäre. Dabei spielen Art und Zustand der Sachspende eine Rolle – und natürlich die Frage, ob jemand bereit wäre, den Gegenstand zu kaufen. Wenn es einen „Markt“ für den gespendeten Gegenstand gibt, können Sie dort Preise vergleichen – zum Beispiel in Kleinanzeigen. Falls dies nicht möglich ist, müssen Sie schätzen. Dabei sind der ursprüngliche Wert, der Zustand und das Alter der Spende ausschlaggebend.