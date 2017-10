Annonce für einen Teilzeitjob Teilzeit kann auch mit dem aktuellen Arbeitgeber vereinbart werden. (Foto: dpa)

FrankfurtWer in Deutschland eine Vollzeitstelle hat, arbeitet dort im Schnitt mehr als 41 Stunden pro Woche. Doch dieses klassische Erwerbsmodell lässt sich mit dem Privatleben oft nicht vereinbaren. Die Familie ist für deutsche Arbeitnehmer der wichtigste Grund, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Und das vor allem für Frauen. Weitere Gründe sind Aus- und Fortbildungen, Krankheit oder schlicht der Mangel an einem Vollzeitangebot. Eine kürzere Arbeitszeit führt in der Regel auch zu einem geringeren Gehalt. Doch netto – also nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben – bleibt meist mehr übrig als das neue Bruttogehalt ahnen lässt.

Einen Anspruch auf Teilzeitarbeit hat grundsätzlich jeder Arbeitnehmer, wenn er schon mindestens sechs Monate in einem Unternehmen arbeitet und die Firma mehr als 15 Mitarbeiter hat. Das gilt auch für Arbeitnehmer in leitender Position. Für Mütter und Väter in Elternzeit ist das im Bundeselterngeldgesetz (BEEG) geregelt, für alle anderen im Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG). Laut Statistischem Bundesamt arbeiten Teilzeitbeschäftigte im Schnitt 19 Stunden pro Woche. Im Jahr 2015 entfiel mit rund 79 Prozent die Mehrheit der Teilzeitjobs auf Frauen.

Wer Elternzeit in Anspruch nehmen möchte, muss währenddessen nicht komplett zuhause bleiben. Möglich ist auch, die Arbeitszeit für mindestens zwei Monate auf 15 bis 30 Wochenstunden zu reduzieren. Einen Antrag auf eine solche Verkürzung müssen Eltern mindestens sieben Wochen im Voraus schriftlich bei ihrem Arbeitgeber stellen. Ist der Chef damit nicht einverstanden, muss er laut Bundeselterngeldgesetz (§15 Absatz 7) „dringende betrieblichen Gründe“ nennen, die dem entgegenstehen. Nach der Elternzeit dürfen Mütter und Väter dann laut Gesetz wieder zu der Arbeitszeit zurückzukehren, die vor Beginn der Elternzeit vereinbart war.

Wer außerhalb der Elternzeit seine Arbeitszeit verkürzen möchte, ist etwas stärker auf das Wohlwollen seines Arbeitgebers angewiesen. Denn laut TzBfG (§8 Absatz 4) können Chefs dem Wunsch schon mit Verweis auf „betriebliche Gründe“ eine Absage erteilen – anders als bei Eltern müssen diese also nicht „dringend“ sein. Laut Gesetz liegt ein solcher betrieblicher Grund insbesondere vor, „wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismäßige Kosten verursacht“.

Bevor Arbeitnehmer tatsächlich um eine Verkürzung ihrer Arbeitszeit bitten, sollten sie prüfen, welche Folgen das für ihr monatliches Einkommen hat. Mit dem Teilzeitrechner auf Handelsblatt.com können verschiedene Varianten berechnet werden. Ein Beispiel: Ein Angestellter arbeitet bisher 40 Stunden pro Woche und erhält dafür ein Bruttogehalt von 4000 Euro. Mit Steuerklasse I, gesetzlicher Krankenversicherung, den üblichen Sozialabgaben inklusive Kirchensteuer und ohne Kinderfreibetrag bekommt er ein Nettogehalt von 2356 Euro. Halbiert er seine Arbeitszeit auf 20 Stunden und wird dafür brutto mit 2000 Euro entlohnt, bleibt ein neues Nettoeinkommen von 1366 Euro.