Strenge Regeln beim Wechsel der Methode

Im Rechner können Interessierte zunächst zwischen der 1-Prozent-Regel und dem Fahrtenbuch wählen. Für die Berechnung per 1-Prozent-Regel müssen sie den Bruttolistenpreis des Wagens kennen, die einfache Entfernung zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte („Entfernung (einfach)“) angeben und einen möglichen monatlichen Selbstbehalt nennen. Nötig sind außerdem Angaben zum Bruttolohn, zur Steuerklasse sowie zu Freibeträgen und zur Art der Kranken- und Rentenversicherung.

Wer dagegen die Steuerlast beim Führen eines Fahrtenbuchs berechnen will, muss weitere Informationen liefern. Der Interessierte muss zunächst wissen, wie der Wagen im Unternehmen abgeschrieben wird – anteilig über mehrere Jahre („prozentual“) oder auf einen Schlag („absolut“). Außerdem muss angegeben werden, wie viele Kilometer mit dem Wagen insgesamt pro Jahr gefahren werden und wie viele davon auf private Fahrten zurückgehen. Daneben müssen auch die Kosten für Autoversicherung, Kfz-Steuer, Kraftstoff und Inspektionen beziehungsweise Reparaturen angegeben werden. Je mehr Informationen eingegeben werden, desto genauer kann das Ergebnis des Dienstwagen-Rechners ausfallen.

Was gehört ins Fahrtenbuch? Betriebliche Fahrten Hier müssen Datum und Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder Fahrt, Reiseziel, Reisezweck und der aufgesuchte Geschäftspartner notiert werden. Auch etwaige Umwege müssen dokumentiert werden.

Private Fahrten Wer das Fahrzeug privat nutzt, muss nur die gefahrenen Kilometer notieren, nicht aber den Grund der Fahrt.

Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte Wer von der Wohnung zur Arbeit fährt, muss im Fahrtenbuch nur einen kurzen Hinweis notieren.

Formalia Das Fahrtenbuch muss zeitnah und in geschlossener Form geführt werden. Es muss die Fahrten vollständig und in einem fortlaufenden Zusammenhang wiedergeben.

Fahrtenbuch oder 1-Prozent-Regel – die gewählte Methode gilt stets für ein Jahr. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Urteil bestätigt (Az.: VI R 35/12). Steuerpflichtige dürfen die Methode während des Jahres also nicht wechseln. Nur wer zwischendurch einen neuen Dienstwagen bekommt, darf für diesen die andere Methode auswählen.

Allerdings: Wenn ein Arbeitnehmer am Ende des Jahres merkt, dass die andere Methode doch günstiger gewesen wäre, kann er diese bei der Steuererklärung auswählen – und sich so die zu viel gezahlten Steuern zurückholen. Die Wahlmöglichkeit besteht aber nur dann, wenn das ganze Jahr über ein Fahrtenbuch geführt wurde. Diese Fahrtenbücher können kostenlos beim Bund der Steuerzahler bestellt werden.

Ein anderes Urteil des BFH brachte kürzlich eine positive Neuerung für Steuerzahler. So konnten Arbeitnehmer, die Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstwagen selbst getragen haben, diese bisher nur in Form von pauschalen Nutzungsentgelten steuermindernd berücksichtigen lassen. Ab sofort sollen aber auch all jene Steuern sparen können, die Benzin für seinen Dienstwagen aus der privaten Tasche bezahlen (Az.: VI R 2/15). „Wie die Finanzverwaltung auf das Urteil reagiert, bleibt abzuwarten“, sagt Klocke vom BdSt. Ihr Rat: „Betroffene Dienstwagenfahrer sollten die selbst gezahlten Kosten dennoch in der Steuererklärung angeben und die Minderung des geldwerten Vorteils verlangen.“