Dispozinsen unterscheiden sich deutlich

Vor allem bei den Dispozinsen der Gratis-Konten gibt es zwischen den Instituten erhebliche Unterschiede. Den günstigsten Dispozins bietet mit 6,9 Prozent die DKB Deutsche Kreditbank an. Weiterer Pluspunkt hier: Buchungen sind auch mit Beleg kostenlos. DKB-Kunden können zudem per Visakarte weltweit kostenfrei Bargeld am Automaten abheben.

Ein ähnliches Angebot gibt es von der ING-DiBa. Beim Gehaltskonto der Direktbank liegt der Dispozins bei 6,95 Prozent. Beleghafte Buchungen sind ebenfalls kostenlos. Kunden können mit ihrer Visakarte allerdings nur innerhalb des Euro-Raums kostenlos Geld abheben.

Bankkunden müssen sich also entscheiden, was ihnen wichtig ist: Gratis Geld abheben per Kreditkarte? Kostenlose Buchungsbelege? Oder besonders günstige Dispozinsen? Die wenigsten Geldhäuser bieten alles zusammen an. So müssen etwa Kunden der Norisbank zwar keine Gebühr für Buchungsbelege zahlen und können im Ausland per Mastercard kostenlos Geld abheben.

Andererseits zahlen sie satte 10,65 Prozent Zinsen, wenn sie in den Dispo rutschen. Die Consorsbank verlangt 7,75 Prozent Dispozins, Kunden können im Ausland mit der Visakarte gebührenfrei Geld abheben. Dagegen zahlen sie pro Buchungsbeleg 2,95 Euro.

Mit der Kreditkarte ist es so eine Sache: Viele Banken nehmen zwar keine Kontoführungsgebühren, langen aber bei den Kreditkarten zu. So zahlen Kunden der Commerzbank jährlich 39,90 Euro für ihre Kreditkarte, mehr als bei jeder anderen Bank im FMH-Ranking. Der Name des zugehörigen Girokontos lautet „0-Euro-Konto“. Bei anderen Instituten ist die Kreditkarte erst dann kostenfrei, wenn Kunden damit pro Jahr für einen bestimmten Betrag einkaufen gehen, zum Teil sind mehrere tausend Euro Umsatz gefordert. Und: Die Gratis-Regelung gilt mitunter nur für das erste Jahr, ist also als Lock-Angebot für Neukunden gedacht.