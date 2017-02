Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Zahl der Kostenlos-Angebote schrumpft

Genaues Hinschauen lohnt sich. So sind manche Girokonten nur dann kostenlos, wenn Kunden einen monatlichen Geldeingang in bestimmter Höhe vorweisen können. Beim „Komfort-Konto“ der Targobank sind mindestens 2000 Euro pro Monat erforderlich, damit keine Kontoführungsgebühren anfallen. Andernfalls müssen Kunden 8,95 Euro pro Monat zahlen.

Ähnlich sieht es bei der Commerzbank, der PSD Bank Nord und der Berliner Volksbank aus. Das „GiroGehalt“-Konto der PSD Bank Berlin-Brandenburg ist überhaupt nur für Kunden zu haben, die einen monatlichen Geldeingang von mindestens 1000 Euro verzeichnen. Wer weniger verdient, muss sich einen anderen Anbieter oder ein anderes Konto suchen.

Das Angebot an kostenlosen Girokonten – mit oder ohne Gratis-Kreditkarte – dürfte weiter schrumpfen. Vor zwei Jahren hatte die FMH-Finanzberatung in ihrem Gehaltskonten-Ranking noch 44 Angebote aufgelistet. Nun sind es nur 33. Für elf Konten, die vormals kostenlos waren, sind mittlerweile also Gebühren fällig.

Konto-

führung Kontoführungs-

gebühr mtl.

in Euro Preis pro Buchungsposten

in Euro Gebühr p.a. in Euro Dispozins

in Prozent Anbieter Kontoname Girocard Kreditkarte Onl. Fil. beleglos beleghaft Kostenlose Kreditkarte inklusive DKB Deutsche Kreditbank DKB-Cash X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 ING-DiBa Girokonto X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,95 norisbank Top-Girokonto X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85 PSD Bank Nürnberg

(regional) GiroDirekt X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,35 Sparda-Bank München

(regional) SpardaGiro (Online) X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,68 Santander Bank 1|2|3 Girokonto X X 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 7,49 Santander Consumer Bank Girokonto Kombi X X 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 9,05 comdirect bank AG Girokonto X 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 8,95 Consorsbank Girokonto X 0,00 0,00 2,95 0,00 0,00 7,75 Targobank Online-Konto X 0,00 *

(mind. 600 € p.m.) 0,00 3,50 0,00 0,00 7,47 Volkswagen Bank Girokonto X 0,00 *

(mind. 1.000 € p.m.) 0,00 2,00 0,00 0,00 8,99