Stiftung Warentest: nur 25 von 241 Konten bleiben kostenlos

In einer Untersuchung hatte das zur Stiftung Warentest gehörende Magazin 241 Kontomodelle von 104 Banken genauer unter die Lupe genommen. Ergebnis: Nur 25 Konten waren weiter kostenfrei - und zwar ohne Wenn und Aber. Unter den Anbietern befinden sich vor allem Direktbanken, also Geldhäuser, die ohne teure Filialen auskommen und ihre Dienste ausschließlich per Internet, Fax oder Telefon anbieten. Kunden bekommen dort also keine persönliche Beratung.

Für die steigenden Kontogebühren auf breiter Front werden immer wieder die niedrigen Zinsen verantwortlich gemacht. Mit dem Wegbrechen des Zinsgeschäftes können Institute Konten nicht mehr so gut mit anderen Geschäften quersubventionieren. Welche seltsamen Blüten die Geschäfte rund um das Girokonto manchmal treiben, hat unlängst der Fall der Sparkasse Soest gezeigt.

Kostenlose Girokonten Der Vergleich Im Folgenden sind die Banken aufgelistet, deren Jahrespreis für ein Girokonto bei null Euro liegen. Weiterhin sind optionale Leistungen aufgelistet, die ein Kunde in Anspruch nehmen kann. Zu den zusätzlichen Leistungen gehören eine beleghafte Überweisung sowie die Jahreskosten für eine Kreditkarte sowie die Höhe des Dispozinses. Quelle: Stiftung Warentest, September 2016

1822direkt Konto: GiroSkyline Beleghafte Überweisung: 1,50 Euro/Überweisung Kreditkarte: 29,90 Euro/Jahr Dispozins: 7,43 Prozent/Jahr

Comdirect Bank Konto: Girokonto Beleghafte Überweisung: 1,90 Euro/Überweisung Kreditkarte: kostenlos Dispozins: 8,95 Prozent/Jahr

Consorsbank Konto: Girokonto Beleghafte Überweisung: 2,95 Euro/Überweisung Kreditkarte: kostenlos Dispozins: 7,75 Prozent/Jahr

Edekabank Konto: Edeka-Konto Beleghafte Überweisung: kostenlos Kreditkarte: 10,00 Euro/Jahr Dispozins: 7,34 Prozent/Jahr

ING-Diba Konto: Girokonto Beleghafte Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Dispozins: 6,99 Prozent/Jahr

Netbank Konto: Privatgirokonto Beleghafte Überweisung: 10,00 Euro/Überweisung Kreditkarte: 20,00 Euro/Jahr Dispozins: 8,00 Prozent/Jahr

Norisbank Konto: Top-Girokonto Beleghafte Überweisung: keine Angabe Kreditkarte: kostenlos Dispozins: 10,85 Prozent/Jahr

PSD Niederbayern-Oberpfalz Konto: GiroDirekt Beleghafte Überweisung: kostenlos Kreditkarte: 20,00 Euro/Jahr Dispozins: 6,84 Prozent/Jahr

Santander Bank Konto: 1 2 3 Girokonto Beleghafte Überweisung: 1,50 Euro/Überweisung Kreditkarte: kostenlos Dispozins: 7,49 Prozent/Jahr

Santander Consumer Bank Konto: Girokonto Kombi Beleghafte Überweisung: 1,50 Euro/Überweisung Kreditkarte: kostenlos Dispozins: 8,05 bis 11,30 Prozent/Jahr

Wüstenrot Bank Konto: Top Giro Beleghafte Überweisung: 3,00 Euro/Überweisung Kreditkarte: 19,00 Euro/Jahr Dispozins: 10,87 Prozent/Jahr

Das Institut aus dem südlichen Westfalen, am Rande des Sauerlandes gelegen, kam auf die Idee, Onlinekunden eine „Klickgebühr“ abzuverlangen. Wer sein Konto auswählt, um beispielsweise die Umsätze der letzten Wochen zu kontrollieren, läuft direkt in eine Kostenfalle. Jeder Klick, so die Begründung der Sparkasse, löse im Hintergrund einen technischen Vorgang aus, der Geld koste.

Den Druck der niedrigen Zinsen bekommen auch die Direktbanken zu spüren. Doch sie sind schlanker und arbeiten mit anderen Kostenstrukturen. Beim Marktführer ING Diba, der nach Angaben eines Sprechers einen starken Kundenzuwachs verzeichnet, bleibe das Girokonto auch 2017 gebührenfrei. Das gilt auch für die meisten anderen Direktbanken. FMH-Experte Herbst ist sich jedenfalls sicher: „Die werden den Teufel tun und Gebühren erheben.“