Musterfälle der Auszahlungsvarianten

Bei einer Sofortrente müssen sich Kunden für eine von drei unterschiedlichen Auszahlungsvarianten entscheiden. Bei der dynamischen Rente ist die monatliche Rentenzahlung anfangs noch relativ gering, steigt mit den Jahren aber deutlich. Die teildynamische Rente beginnt hingegen auf einem höheren Niveau, die Rentenerhöhungen fallen dafür geringer aus. In der konstanten Variante bleiben die Rentenzahlungen während der Bezugsphase konstant und steigen lediglich, wenn der Versicherer seine Überschussverzinsung erhöht.

Wer also Anfang 1997 eine dynamische Sofortrente abschloss und 50.000 Euro in den Vertrag einzahlte, bekommt den Berechnungen zufolge heute, also 20 Jahre später, durchschnittlich 357 Euro pro Monat ausgezahlt. In den 20 Jahren hat er bereits 81.500 Euro erhalten. Mehr als diesen Durchschnittwert erreichten mit der verbreiteten dynamischen Variante nur drei Gesellschaften: Ergo, Württembergische und Debeka.

Bei der teildynamischen Variante sind es hingegen nach 20 Jahren nur 319 Euro monatlich, insgesamt 79.500 Euro. Die konstante Sofortrente erreicht nach gleicher Laufzeit sogar nur 292 Euro pro Monat und 78.121 Euro insgesamt. Am schnellsten wird der Saldo zwischen Ein- und Auszahlungen bei einer konstanten Variante positiv, im Testfeld nach zwölf Jahren und zwei Monaten. Die dynamische Rentenauszahlung braucht mit zwölf Jahren und neun Monaten etwas länger, die teildynamische Variante liegt dazwischen mit zwölf Jahren und fünf Monaten.

Wer seinen Vertrag aber erst nach 1997 abgeschlossen hat, braucht schon bedeutend mehr Zeit bis zum „Break even“: mindestens 14 Jahre und fünf Monate müssen vergehen, bis die Sofortrente rentabel wird, wenn der Vertrag erst 2002 abgeschlossen wurde. Bei Vertragsunterschrift 2007 liegt noch keiner der Verträge im Plus und insgesamt dürfte es nochmals länger dauern, bis es soweit ist. Schließlich sind die Probleme der Versicherungsgesellschaften, ausreichende Renditen zu erwirtschaften, seitdem deutlich größer geworden. Vergleicht man die Sofortrenten aus unterschiedlichen Zeiten des Vertragsbeginns, zeigt sich, dass die Rentenzahlungen in den ersten zehn Jahren deutlich gesunken sind. Waren es 2007 nach zehn Vertragsjahren von 39.105 Euro, die Rentner bis dahin eingeheimst haben, wären es heute nach Vertragsabschluss in 2007 fast 9000 Euro weniger, die der Versicherte herausbekommen hat, durchschnittlich 28.123 Euro.

Aufgeschobene Renten mit zwölf, 20 und 30 Jahren Laufzeit

Aber auch, wer während des Arbeitslebens in ein Rentenversicherung einzahlt und erst nach vielen Jahren die Privatrente abruft, steht nicht unbedingt besser da. Die Kapitalabfindungen bei den sogenannten aufgeschobenen Rentenversicherungen sinken nämlich dramatisch. Im Szenario des Map-Report sind zum Beispiel heute bei Auszahlungen eines 20 Jahre lang mit monatlich 100 Euro angesparten Vertrages im Marktschnitt rund 8000 Euro weniger auf dem Rentenkonto als noch vor zehn Jahren.

Anhand der garantierten Auszahlungen lässt sich auch die garantierte Rendite dieser Verträge berechnen. Bei Verträgen mit zwölf Jahren Laufzeit liegt sie bei Auszahlung 2017 im Durchschnitt bei 2,73 Prozent pro Jahr. Für Beiträge in Höhe von 14.400 Euro (100 Euro monatlich) gab es bei Auszahlung durchschnittlich 17.424 Euro. 20 Jahre laufende Verträge bringen bei Auszahlung heute eine Rendite von 3,81 Prozent. Für die eingezahlten 24.000 Euro bekamen Sparer am Ende 36.390 Euro.

Wie bei Renten- und Lebensversicherungen üblich, bieten Verträge mit 30 Jahren Laufzeit die höchsten Renditen. Aktuell erreichen die Verträge bei Auszahlung eine Rendite von 4,57 Prozent. Für 36.000 Euro an Beiträgen gab es am Schluss 77.413 Euro. Die beste Gesellschaft Neue Leben erreicht sogar 82.025 Euro und eine Rendite von 4,89 Prozent.