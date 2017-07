Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Garantie? Fehlanzeige

Auch indexorientierte Policen werden immer häufiger angeboten. Dabei stecken Versicherer einen Teil der über die Garantie hinaus erwirtschafteten Erträge in einen Indexfonds. Bei den sogenannten Select-Tarifen können Kunden jedes Jahr aufs Neue entscheiden, ob sie ein Index-Investment möchten oder ob ihr Kapital im Deckungsstock der Versicherer bleiben soll. Kritiker monieren, dass die Produkte intransparent sind und ihre Renditechancen gedeckelt.

Auch bei Indexpolicen sind in der Regel nur die eingezahlten Beiträge garantiert. Die garantierten monatlichen Rentenzahlungen betragen bei den untersuchten Produkten zwischen 105,89 und 127,28 Euro. Damit fallen sie noch geringer aus als bei den „Neue Klassik“-Policen. Die Erträge aus der Index-Anlage sollen diese Schwäche wettmachen. Bei sechs Prozent Rendite können Anleger mit einer monatlichen Rente zwischen 296,68 und 391 Euro rechnen. „Eine solche Renditeannahme ist allerdings unseriös“, bemängelt Nauhauser. Im aktuellen Kapitalmarktumfeld müsse man von niedrigeren Erträgen ausgehen.

Bei Klassik-Policen investieren Versicherer die Sparbeiträge ihrer Kunden ausschließlich in ihr eigenes Sicherungsvermögen oder allenfalls noch in einen Indexfonds. Bei sogenannten hybriden Produkten wird das Kundengeld dagegen auf mehrere Töpfe aufgeteilt und regelmäßig umgeschichtet. Oft fließt ein Teil in Garantiefonds oder herkömmliche Investmentfonds. „Wegen der niedrigen Zinsen können nicht mehr alle Versicherer die eingezahlten Beiträge zu hundert Prozent garantieren“, erklärt Michael Franke, geschäftsführender Gesellschafter von Franke und Bornberg. „Sie argumentieren, dass mit einer hundertprozentigen Beitragsgarantie zu wenig Geld für die Fondsanlage übrig bliebe.“ Das ist zwar richtig, erhöht aber wiederum die Unsicherheit für die Anleger.

Das Ratinghaus hat hybride Policen mit achtzig- und hundertprozentiger Beitragsgarantie untersucht. Die Auswertung zeigt, dass sich Tarife ohne komplette Beitragsgarantie kaum lohnen. Obwohl Versicherer bei den Produkten mehr Geld zum Investieren haben, fallen die prognostizierten Rentenzahlungen sowohl bei drei als auch bei sechs Prozent Renditeannahme niedriger aus als bei den Produkten mit hundertprozentiger Beitragsgarantie.

Wer voll ins Risiko gehen will, kann eine fondsgebundene Rentenversicherung kaufen. Die von Franke und Bornberg getesteten Policen garantieren keine monatliche Mindestrente, sondern lediglich einen monatlichen Rentenfaktor. Je 10.000 Euro angespartem Vermögen liegt dieser zwischen 15 und 30,18. Bei einer angenommenen Rendite von drei Prozent pro Jahr variieren die monatlichen Rentenzahlungen zwischen 127,13 und 199,23 Euro.

Bei sechs Prozent Rendite stellen die Anbieter 225,63 bis 363,31 Euro pro Monat in Aussicht. Sicher sind diese Beträge aber nicht. Das zusammenfassende Urteil des Verbraucherschützers fällt vernichtend aus: „Rentenversicherungen sind insgesamt intransparent und schwer vergleichbar, in ihrer Verpackung sind meist hohe Kosten versteckt“, kritisiert Nauhauser. „Ich würde niemandem eine private Rentenversicherung empfehlen.“