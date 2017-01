Münzeinzahlungen oft nur begrenzt gratis

Zu den Ausnahmen zählt die Sparda-Bank Baden-Württemberg, die größte Sparda-Bank und auch eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Sie nimmt nach wie vor in allen Filialen kostenlos Münzgeld an, wie sie auf Anfrage mitteilt.

Bei der Berliner Volksbank, der größten Volksbank, können Kunden noch in 26 Filialen Münzen einzahlen. Gratis ist das bei Summen bis 100 Euro pro Monat. Wer mehr einzahlt, muss eine Gebühr von 5,5 Prozent berappen.

Die Volksbank Nummer zwei, die Frankfurter Volksbank, teilt mit, es sei „selbstverständlich für unsere Kunden möglich, Bargeld in Form von Scheinen und Münzgeld in allen Filialen einzuzahlen“. Die Einzahlung von Geldscheinen ist kostenlos, auch Minderjährige können ihre Münzen aus dem Sparschwein kostenlos abgeben. Erwachsene Privatkunden aber müssen für Einzahlungen von mehr als 20 Euro aber eine Gebühr zahlen - es sei denn, sie bringen das Geld schon zu Münzrollen verpackt zur Bank. Dann bleibt die Einzahlung gratis.

Bei der Berliner Sparkasse, der größten Sparkasse in Deutschland, können Kunden in 28 Standorten Münzen einzahlen. Sie müssen das Geld in einer Sicherheitstasche, einer so genannten Safebag, abgeben. Kostenpunkt: 7,50 Euro je Safebag.

Für Kunden der Hamburger Sparkasse wiederum sind Bareinzahlungen auf das Girokonto in den 150 Filialen möglich – und zwar kostenlos. Die Sparkasse Köln-Bonn nimmt von Kunden bis zu 50 Münzen gratis an. Wer mehr abliefert, muss pauschal drei Euro zahlen.

Die Sparkasse Köln-Bonn betont, dass der Preis nur der Deckung der anfallenden Kosten diene. Sie verdiene mit der Annahme und Auszahlung der Münzen kein Geld. „Im vergangenen Jahr lag die Menge des von unserem Werttransportunternehmen angenommenen und gezählten Münzgelds bei über sieben Millionen Stück“, so ein Sprecher der Sparkasse. Dazu kämen die die in den Filialen direkt gezählten Münzen, für die keine Zahlen vorlägen. Insgesamt aber ist es ein Verlustgeschäft: „Der Aufwand für das Vorhalten, den Transport und das Zählen der Münzen übersteigt die Einnahmen deutlich.“