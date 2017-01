Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Komplizierte Bedingungen kritisiert

Viele Experten beanstanden außerdem die komplizierten Bedingungen des Riesterns. Umfragen ergeben immer wieder, dass die Deutschen die Vorsorgeprodukte oft zu unverständlich finden. Frank Breiting, Leiter Vertrieb für Altersvorsorgeprodukte bei der Deutsche-Bank-Fondstochter Deutsche AM, zeigt dafür Verständnis: „Viele Produkte und die staatliche Förderung sind extrem kompliziert“, sagt er. Selbst Finanzberater seien oft überfordert etwa mit Details zur Riester-Rente.

Für Breiting macht deshalb ein reiner Ausbau der Förderung des Alterssparens wenig Sinn. Viele Sparer nähmen ihre Förderung gar nicht in Anspruch. Mehr als jeder Zehnte Besitzer eines Riester-Vertrags in seinem Haus habe zum Beispiel ihre staatliche Zulage nicht beantragt. Dass Vertragsinhaber überhaupt einen solchen Antrag stellen müssen, findet Breiting ohnehin überflüssig: Die Anbieter müssten den Finanzämtern alle Riester-Verträge melden, das sollte quasi als automatischer Zulagenantrag genügen, meint er.

Um wirklich etwas zu bewirken, muss die Förderung „radikal vereinfacht werden“, meint der Vorsorge-Experte und schlägt vor: „Wer einen Euro fürs Alter spart, erhält die Hälfte dazu.“ Und Bezieher geringer Einkommen sollten noch einen Euro extra bekommen.

Gegner der Förderrente setzen noch an einem anderen Punkt an: „Verbraucher erhalten keine bedarfsgerechten Riester-Produkte“, moniert Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg regelmäßig. Für den Finanzexperten liegt der Fehler im provisionsgetriebenen Vertrieb. Die Verbraucherzentralen machen sich für eine staatlich gesteuerte Vorsorge stark. Politiker aus Hessen schlagen ein ähnliches Konzept als „Deutschlandrente“ vor.

In der Bundesregierung werden ebenfalls breit Alternativen diskutiert: CDU-Arbeitnehmervertreter Karl-Josef Laumann schlägt ein preiswertes, leichter verständliches Standardprodukt für die Riester-Rente vor. Und Ministerin Nahles macht sich in ihrem Reformentwurf für ein Riester-Standard-Produkt stark, auf das sich Anbieter, Verbraucherschützer und Politiker einigen sollten. Dieses könnte ihrer Ansicht nach als Messlatte für die Produkte dienen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Gesicht der Riester-Rente in ihrem Jubiläumsjahr verändert.