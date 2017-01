Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ob sich Riestern lohnt, hängt vom Vertrag ab

Um in den Genuss der Riester-Förderung zu kommen, muss ein Sparer aber jede Menge Bedingungen akzeptieren: Vier Prozent seines sozialversicherungspflichtigen Einkommens im Jahr sind in den Vertrag einzuzahlen – sonst gibt es die Förderung anteilig. Außerdem kann jeder bis zu 2100 Euro im Jahr von der Steuer absetzen, die Zulagen werden damit verrechnet. Ausgezahlt wird die Riester-Rente frühestens ab einem Alter von 62 Jahren. 70 Prozent werden verrentet, den Rest kann man auf einmal bekommen. Auf die Auszahlung fallen Steuern an.

Ob sich das Riestern für jemanden lohnt, hängt von seinem Vertrag ab – von Laufzeiten, Steuervorteilen, den Zuschüssen und vor allem von Kosten und der Qualität des über Jahrzehnte laufenden Kontraktes.

Besonders in der Kritik stehen Riester-Versicherungen, die mit knapp elf Millionen Verträgen das Gros der Riester-Renten stellen.

Diese Produkte, die angesichts der Vertriebsmacht der Anbieter am meisten verkauft wurden, gelten oft als teuer und renditeschwach. Der Bestand schrumpft seit Jahren. Im Handelsblatt-Riester-Renten-Rechner können Interessierte prüfen, was verschiedene Versicherungen bieten. Ebenfalls weniger gefragt sind Banksparpläne, die als preisgünstig gelten, aber in der Niedrigzinsphase kaum noch Rendite bringen.

Der Bestand der anderen beiden Riester-Typen hat zuletzt weiter leicht zugenommen: Riester-Investmentfonds gibt es 3,2 Millionen, Verträge für den Kauf oder Umbau einer selbst genutzten Immobilie – genannt Wohn-Riester – 1,7 Millionen. Diese beiden Riester-Arten sind weniger umstritten. Fonds versprechen die Chance auf höhere Rendite, vor allem wenn Sparer beim Kauf über Fondsvermittler oder direkt beim Anbieter Gebühren sparen.

Der Marktführer bei der Riester-Rente, das genossenschaftliche Fondshaus Union Investment, beziffert die Rendite seines Fonds-Riesters für die vergangenen 15 Jahre mit jährlich 7,9 Prozent nach laufenden Kosten, dies ohne Berücksichtigung staatlicher Förderung. Allerdings bremst die Renditechancen die vorgeschriebene Garantie der eingezahlten Beiträge zum Zeitpunkt der Auszahlung.

Dafür muss ein Teil des Kapitals in risikoarme, sichere Anleihen angelegt werden. Anbieter und Verbraucherschützer fordern daher die Abschaffung dieser Garantie. Vielen geht auch die Förderung der Riester-Rente nicht weit genug. Sie fordern, die staatliche Unterstützung zu dynamisieren, um ein höheres Vermögen ansparen zu können.