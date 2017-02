Eigentlich kann nichts schief gehen

Egal, wie ich mich entscheide: Ich muss noch nicht einmal meinen alten Versorger kündigen – das erledigt der neue Stromanbieter nämlich beim Wechsel in der Regel automatisch. Auch sonst läuft alles wie von selbst: „Technische Arbeiten oder gar ein neuer Zähler sind nicht erforderlich“, heißt es bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale Bundesverband. „Es entstehen keine Wechselgebühren.“ Der Aufwand hält sich also in engen Grenzen.

Worauf muss ich noch achten? Auf eine möglichst lange Preisgarantie und begrenzte Anschlusslaufzeiten oder Bedingungen für Vertragsverlängerungen, raten Experten. Wer skeptisch ist, sollte auf die Kundenzufriedenheit und die Bewertungen im Vergleichsrechner achten. Das beruhigt, auch weil gilt: „Zufrieden ist man, wenn der Strom fließt“, sagt Verivox-Experte Neubauer. „Und das tut er immer.“

So vergleichen Sie richtig Tipps der Verbraucherzentrale Vergleichsrechner im Internet sind eine sinnvolle Hilfe bei der Suche nach einem günstigen Stromtarif. Die Verbraucherzentrale NRW gibt Tipps, wie Verbraucher die Rechner richtig nutzen.

Mehrere Preisrechner nutzen Im Internet finden sich zwar etliche Vergleichsrechner, viele davon greifen aber auf dieselben Preis-Datenbanken zurück. Die größte Transparenz verschafft sich, wer parallel bei verschiedenen Anbietern sucht wie zum Beispiel Verivox, Check 24, Toptarif oder Mut-zum-Wechseln.

Voreinstellungen bewusst wählen In vielen Eingabemasken sind bestimmte Suchkriterien voreingestellt. Wer mehrere Rechner nutzt, sollte immer dieselben Einstellungen wählen. Die Verbraucherzentrale rät, Angebote mit Vorkasse oder Kaution von der Suche auszuschließen. Auch Boni sollte man zunächst ausblenden, um den Preisvergleich nicht zu verzerren.

Hervorgehobene Angebote hinterfragen Zurzeit finden sich bei manchen Vergleichsrechnern hervorgehobene Angebote ganz oben in der Ergebnisliste, beim Preisrechner Verivox etwa heißen sie „Tipp“, gleichzeitig sind sie als „Anzeige“ ausgewiesen. Die Verbraucherzentrale kritisiert, dass bezahlte Anzeigen in Preisrechnern oft nicht deutlich genug markiert sind. Für Verbraucher ist in vielen Fällen nicht erkennbar, aus welchem Grund manche Angebote besonders empfohlen werden.

Nicht nur auf den Preis schauen Wer bei der Suche den billigsten Anbieter wählt, kann später Probleme bekommen. Bei der Verbraucherzentrale häufen sich Beschwerden über Stromanbieter, die sich oder ihre Markentöchter mit besonders preiswerten Angeboten an die Spitze der Preisvergleiche schieben. Vor dem Zuschlag sollte jeder im Internet recherchieren, welche Erfahrungen andere Kunden mit dem Anbieter haben.

Vor Vertragsschluss recherchieren Zur Suche gehört auch: Nicht sofort über den Preisrechner einen neuen Vertrag abschließen. Die Rechner übernehmen nämlich keine Gewähr für Konditionen. Verbraucher sollten sich erst auf den Internetseiten des jeweiligen Stromanbieters informieren, ob der ausgewählte Tarif noch aktuell ist. Auch ein Vertragsabschluss ist natürlich mit dem Stromanbieter direkt möglich, statt über einen Stromvergleichsrechner.

Sich höchstens für ein Jahr binden Die Verbraucherzentrale empfiehlt, mit dem neuen Anbieter einen Vertrag von nicht länger als einem Jahr Laufzeit zu vereinbaren. Die Kündigungsfrist sollte höchstens einen Monat betragen. Denn auch vermeintliche Preisgarantien werden im Kleingedruckten manchmal eingeschränkt, so dass die Preise weiter steigen können. Verbraucher und Verbraucherinnen sollten sich die Chance lassen, auf neue Marktentwicklungen schnell zu reagieren.

Aber kann wirklich nichts schief gehen? Was, wenn zum Beispiel der neue Billiganbieter pleitegeht? Die Verbraucherzentrale gibt Entwarnung: „Auch wenn sich der neue Anbieter einmal vom Markt zurückzieht oder in Konkurs fällt oder der neue Vertrag gekündigt wird: Die Lichter gehen nicht aus“, so die Experten. „Der Haushaltskunde wird in der Ersatzversorgung unverzüglich zu dem Grundpreis vom örtlichen Anbieter versorgt. Und es sind keine Strafentgelte zu befürchten.“ Der Wechsel ist also praktisch risikolos. „Wer nicht wechseln möchte, aber noch in der Grundversorgung ist, sollte zumindest bei seinem Anbieter nach einem günstigeren Tarif fragen“, so Neubauer. Einen solchen gebe es eigentlich immer.

Meine Entscheidung zumindest steht: Ich wechsele, nehme die Variante mit Bonus und schreibe den nächsten Wechseltermin gleich in den Terminkalender. Der Zeitaufwand ist im Vergleich zur Ersparnis wirklich minimal. Also: Fortsetzung folgt, in einem Jahr.

Ach so, und vielleicht lasse ich auch das ein oder andere Vollbad aus.