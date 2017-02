Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Nur ein paar Münzen 1,54 Euro in der Hand: Für das Sparen auf Konten gibt es kaum noch Zinsen.

FrankfurtDie Deutschen sind bescheiden – jedenfalls, was ihre Renditeansprüche auf Sparkapital angeht. Obwohl die Zinssätze für Tages- und Festgeld nicht einmal mehr die die Geldentwertung ausgleichen, parken sie weiter Billionen von Euros auf Konten dieser Art. Klug ist das nicht.

Zuletzt ist die Inflationsrate in Deutschland vor allem wegen des teureren Ölpreises auf immerhin 1,9 Prozent geklettert, im Januar erreichte sie den höchsten Stand seit rund drei Jahren. Im vergangenen Jahr ist das Preisniveau im Durchschnitt nur um 0,5 Prozent gestiegen. Die Zinsen für Tages- und Festgeld sacken dagegen immer weiter ab – als Folge der Geldschwemme der Europäischen Zentralbank (EZB), die mit dem billigen Geld versucht, die Konjunktur in der Euro-Zone in Schwung zu bringen.

Die Banken zahlen schon seit geraumer Zeit Strafzinsen für ihre Einlagen bei der Notenbank. Ihren Geschäftskunden zwacken daher immer mehr Geldhäuser Zinsen für Einlagen ab. Und bei Privatkunden sinkt der Sparzins immer tiefer. Viele Banken bieten schon gar kein Tages- oder Festgeld mehr an. Im Durchschnitt hat sich der Satz für das täglich verfügbare Tagesgeld 2016 fast halbiert auf 0,2 Prozent, wie die Frankfurter FMH-Finanzberatung berechnet. Ähnlich schrumpfte der Festgeld-Zins: Für ein Jahr bekommen Sparer im Schnitt gerade noch 0,21 Prozent. Zu zahlende Steuern kämen noch obendrauf.

„Die Deutschen verlieren sicher Geld“, moniert Sigrid Herbst von FMH. Doch offensichtlich störe sie das nicht, schließlich ließen sie es dennoch auf Konten liegen. Klug wäre es angesichts der Zinsmisere, genau zu prüfen, wie viel Geld Sparer wirklich auf Konten parken müssen, meint Herbst. Alles andere Kapital sollte für den längerfristigen Aufbau von Vermögen lukrativer angelegt werden.



Klassisch dient Geld auf Konten – wie das stets verfügbare Tagesgeld, Sparbücher oder Festgeld mit kürzeren Laufzeiten – als Reserve für unvorhersehbare oder absehbare künftige Ausgaben. Dafür empfehlen Berater als Daumenregel, dass jeder Sparer drei Nettogehälter verfügbar haben sollte. Mit ihren knapp vierzig Prozent des Geldvermögens oder 2,15 Billionen Euro, wie die Bundesbank errechnete, schießen die Deutschen aber weit übers Ziel hinaus.

Ihre Reserve-Euro sollten Sparer aktuell eher flexibel anlegen. Dass die Sparzinsen noch deutlich weiter abrutschen, damit rechnen zumindest Experten nicht. Daher macht es für Sparer Sinn, Geld kurzfristig zu parken – um nicht in Tiefstzinsen festzustecken, falls die Zinsen doch irgendwann steigen.