Neue Chancen im Reich der Mitte

Dass hier Nachholbedarf besteht, hat auch die politische Führung des Landes längst bemerkt. Eine Marktdurchdringung von fünf Prozent sieht der 13. Fünfjahresplan der Regierung vor, der im abgelaufenen Jahr veröffentlicht wurde. Die Lage stellt sich für die Versicherer dabei durchaus anders dar als in etablierten Märkten. Zum einen haben die Menschen in Ländern mit rasch wachsendem Wohlstand in einem weiteren Entwicklungsschritt das Bedürfnis nach entsprechender Absicherung.

Gleichzeitig sind die Geschäftsmodelle der Versicherer dort noch nicht so etabliert, so dass gerade durch die Digitalisierung neue Vertriebskanäle und Geschäftsmodelle entstehen. Auch in der Produktentwicklung und der Schadensabwicklung entstehen neue Chancen. Insofern sind Länder wie China auch ideale Versuchslabors für die Versicherer, können sie doch dort viel mehr ausprobieren als in den reifen Märkten.

Wobei hier gerade der Lebensversicherung besondere Bedeutung zukommt. Bei ihr ist das Prämienvolumen gut anderthalbfach so groß wie bei der Schaden-/Unfall- und der Krankenversicherung zusammen. Allerdings nimmt auch im Reich der Mitte das Thema Altersvorsorge eine stetig steigende Bedeutung ein. Die zunehmende Verstädterung und der damit einhergehende Abschied von der ländlichen Großfamilie spielen dabei eine erhebliche Rolle.

Dabei trifft es sich für die Versicherer natürlich gut, dass die Sparquote der Chinesen bei rund 50 Prozent liegt. Zum Vergleich: In den USA beträgt sie nur 18 Prozent. „Das ist wahnsinnig hoch, deswegen muss es auch ein Anliegen der chinesischen Regierung sein, den Konsum zu stärken“, fordert Menhart.

Die großen Versicherer haben die Chancen, die China bietet, längst erkannt. Erst am Donnerstag hatte die Allianz bekannt gegeben, mit der britischen Bank Standard Chartered ein Bündnis im Bereich Sachversicherungen für den asiatischen Markt zu schließen. In den nächsten 15 Jahren werden die Produkte der Münchener in deren Filialen in China, Hongkong, Indonesien, Malaysia und Singapur verkauft. Einen Anstieg der Nachfrage nach Sachversicherungen um 10,8 Prozent erwartet die Allianz in den kommenden vier Jahren in Asien.

Ein großes Fragezeichen gibt es indes. Sollte es durch die hohe Verschuldung im Land zu einer Finanzkrise kommen, dann dürfte es laut den Experten der Munich Re nur zu einer Verschiebung der Entwicklung um einige Jahre kommen. Die langfristig erwartete positive Gesamtentwicklung dagegen bleibt.