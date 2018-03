 Fusion: US-Versicherer Kemper bietet 1,3 Milliarden für Infinity Property

US-Versicherer Kemper plant Konkurrent Infinity Property and Casualty zu übernehmen. Der Kaufpreis soll rund 1,3 Milliarden Dollar betragen.

BangaloreIn den USA bahnt sich eine milliardenschwere Fusion in der Versicherungsbranche an. Kemper will den Konkurrenten Infinity Property and Casualty übernehmen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Kaufpreis über rund 1,3 Milliarden Dollar solle in bar und Aktien entrichtet werden. Infinity ist auf Autoversicherungen spezialisiert. Kemper bietet Versicherungen für Immobilien, Hausrat und Autos sowie Kranken- und Lebensversicherungen an. Die Transaktion solle im dritten Quartal über die Bühne gehen.