Welche Kassen höhere Zusatzbeiträge verlangen

Bei einem stabilen durchschnittlichen Beitragssatz von 15,7 Prozent kann jeder gesetzlich Versicherte schnell ersehen, ob seine Krankenkasse zu den günstigen oder teuren im Land gehört. Einige wenige wie die AOK Sachsen-Anhalt und die Metzinger BKK schaffen es dabei sogar, mit 14,9 Prozent unter der Marke von 15 Prozent zu bleiben. Andere wie die BKK Pfalz und die IKK Classic sind hingegen bei 16,0 Prozent, die Viactiv Krankenkasse sogar bei 16,3 Prozent.

Was aber für den Versicherten nicht automatisch bedeutet, dass er dringend handeln muss, nur um in den Genuss günstigerer Beiträge zu kommen. Mit dem Wettbewerb um die Höhe der Zusatzbeiträge ist schließlich auch ein Ringen um zusätzlichen Service entbrannt. Also beispielsweise um Zusatzleistungen wie Besuche beim Heilpraktiker oder Rabattleistungen bei besonders gesundheitsförderndem Verhalten. Sowohl der Preis als auch die Leistung sind somit entscheidend.

Ein verkürztes Sonderkündigungsrecht bis zum 31.Januar kommenden Jahren für einen Wechsel zu einer anderen Krankenversicherung hat indes nur der, dessen Krankenversicherung im kommenden Jahr den Zusatzbeitrag anhebt. Das sind nach aktuellem Stand die Bergische Krankenkasse, die BKKs Faber-Castell, Freudenberg, Provita, VDN, ZF+Partner, Metzinger und Salus sowie die IKK Brandenburg. Ansonsten beträgt die Kündigungsfrist zwei Monate.

Dabei wird die Auswahl für Kassenpatienten ohnehin von Jahr zu Jahr geringer. Grund ist der Kostendruck, der gerade kleinere Häuser zu Fusionen zwingt. So wird demnächst aus BKK Braun Gillette und Pronova BKK die Pronova BKK, aus BKK VBU und Vereinigte BKK die BKK VBU, aus Energie BKK und Eon BKK die Energie BKK sowie aus Barmer GEK und Deutsche BKK die Barmer.