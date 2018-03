 Krankenversicherungen: Wie Privatpatienten Prämien sparen können

Wer bereits vor dem 01.01.2009 privat krankenversichert war, kann in den sogenannten "Standardtarif" gehen. Dies bedeutet im Prinzip eine Versicherung auf dem Niveau der gesetzlichen Krankenkassen. Die Gefahr: Eventuell müssen Privatpatienten einen großen Teil ihrer ärztlichen Behandlungskosten selbst tragen, warnt die Verbraucherzentrale in Mainz. Denn Standardtarife sehen in der Regel einen Kostenersatz in Höhe des 1,8fachen Gebührensatzes vor. Privatärztliche Behandlungen werden jedoch oftmals mit dem 2,3fachen bis 3,5fachen Satz berechnet.