PKV Wichtige Fakten zur privaten Krankenversicherung

Seite 5 von 6: Private Krankenversicherung für Angestellte

Angestellte zählt der Gesetzgeber grundsätzlich zum besonders schutzwürdigen Personenkreis der gesetzlich Pflichtversicherten. Nur wenn ihr Bruttoeinkommen oberhalb der Pflichtversicherungsgrenze von aktuell 59.400 Euro im Jahr liegt (Stand: 2018), können sie sich auch privat versichern.

PKV für Angestellte: Was muss ich beachten?

Der Wechsel in eine private Krankenversicherung lohnt sich vor allem, wenn man gesund und jung, also unter 30 Jahre alt ist. Denn die Höhe der Prämie richtet sich nach dem Alter, dem Gesundheitszustand und dem gewählten Leistungsumfang. Die Beiträge steigen deutlich mit dem Alter.

Wer plant, eine Familie zu gründen, sollte sich den Wechsel in die PKV daher gut überlegen. Denn Kinder sind in der PKV anders als in der GKV nicht kostenlos mitversichert.

Anders als bei gesetzlich Versicherten muss der Versicherte den vollen PKV-Beitrag tragen. Er erhält aber einen Zuschuss des Arbeitgebers in Höhe des halben Beitrags mit seinem Gehalt ausgezahlt. Obergrenze für den Zuschuss ist der halbe Höchstbeitrag zur gesetzlichen Versicherung.

Was kostet die PKV für Angestellte?

Die Höhe des Beitrags richtet sich nach dem persönlichen Gesundheitsrisiko, nach dem Alter und dem gewählten Leistungsumfang. Vorerkrankungen wie Bandscheibenvorfälle oder Herzinfarkte oder andere gesundheitliche Handicaps haben oft erhebliche Risikozuschläge oder Leistungsausschlüsse zur Folge.

Manche Versicherer bieten 25-Jährigen einen Vollversicherungsschutz bereits für Monatsprämien von unter 150 Euro im Monat an (Stand: 2018). Das sind jedoch oft nur Lockvogelangebote. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass wichtige Leistungsbereiche wie Psychotherapie oder Zahnersatz nicht oder nur unzureichend abgesichert sind.

Mit Prämien von 350 Euro im Monat bei einem Eintrittsalter von 25 Jahren (ohne Vorerkrankungen) und vollem Versicherungsschutz ohne größere Selbstbeteiligung (inklusive Chefarztbehandlung und Wahlleistungen im Krankenhaus) sind Angestellte da eher auf der seriösen Seite. Ein solcher Tarif liegt aber bei einem 30-Jährigen bereits bei über 400 Euro im Monat.

Repräsentative Daten über die tatsächliche Beitragsbelastung privat Versicherter gibt es allerdings bisher nicht. Ein Grund dafür ist auch, dass die Versicherer immer wieder neue Tarife auf den Markt bringen.

Was unterscheidet PKV und GKV für Angestellte?

In der gesetzlichen Versicherung läuft für Angestellte alles quasi automatisch. Hat sich ein Angestellter für eine gesetzliche Krankenversicherung entschieden, führt der Arbeitgeber Beitrag und Zusatzbeitrag monatlich an die Kasse ab. Im Gegenzug hat der Angestellte freien Zugang zu allen zugelassenen Leistungsanbietern.

Bis auf die Selbstbeteiligung im Krankenhaus und bei Arzneimitteln ist die Behandlung für ihn kostenlos.

Der privat Versicherte hingegen muss seinen Beitrag monatlich überweisen beziehungsweise dem Versicherer eine Einzugsermächtigung erteilen. Ein PKV-Versicherter erhält von jedem ihn behandelnden Arzt oder Krankenhaus eine Rechnung, die er zunächst selbst bezahlen muss und die er dann zur Erstattung bei seiner Versicherung einreicht. Hält die Versicherung einen Teil der Forderung für unbegründet oder ist sie der Auffassung, die Forderung sei durch den gewählten Versicherungstarif nicht gedeckt, kann der Versicherte den Arzt oder das Krankenhaus bitten, die Rechnung entsprechend zu ändern. Wird dies abgelehnt, bleibt der PKV-Versicherte im Zweifel auf einem Teil seiner Behandlungskosten sitzen.