PKV Wichtige Fakten zur privaten Krankenversicherung

Seite 4 von 6: Private Krankenversicherung für Familien

Anders als in der gesetzlichen Versicherung, in der Kinder und ein nicht erwerbstätiger Partner beitragsfrei mitversichert sind, muss in der privaten Krankenversicherung für jedes Familienmitglied ein eigener Vertrag abgeschlossen werden.

PKV für Familien: Was muss ich beachten?

Ist ein Elternteil gesetzlich versichert, müssen die Kinder grundsätzlich über das Elternteil versichert werden, das den größeren Teil zum Familieneinkommen beiträgt.

Ist derjenige gesetzlich versichert, so sind die Kinder automatisch beitragsfrei bei ihm oder ihr mitversichert. Der weniger verdienende Partner kann sich also ohne Folgen für die Kinder privat versichern.

Einige private Versicherer bieten die Versicherung für Eltern und Kinder auch als „Familienversicherungspaket“ an. Das kann günstiger sein, als für jedes Familienmitglied einen Vertrag abzuschließen, muss es aber nicht.

Was kostet die PKV für Eltern?

Die Höhe der Prämie richtet sich beim Start der Versicherung nach dem Eintrittsalter, dem gesundheitlichen Risiko und dem gewählten Leistungsumfang.

Sind beide Eltern erwerbstätig und verfügen über ein hohes Einkommen, wird der Versicherungsschutz am Anfang in der privaten Krankenversicherung oft sogar niedriger sein als in der gesetzlichen Versicherung.

Verfügen beide Partner über ein Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze von derzeit 4.425 Euro (Stand: 2018), beträgt der gesetzliche Beitrag für beide derzeit immerhin fast 1.400 Euro im Monat (Stand: 2018). Da liegen die Versicherungsprämien in der PKV für eine Familie mit zwei Kindern in der Regel einige Hundert Euro darunter.

Was kostet die PKV für Kinder?

Eine Kinderversicherung gibt es bereits für Beiträge um 100 Euro im Monat (Stand: 2018). Ein Grund dafür ist, dass Kinder sehr günstige Patienten sind, da sie außer den Vorsorgeuntersuchungen kaum Kosten verursachen.

Zudem werden im Kindesalter bis 21 Jahre noch keine Alterungsrückstellungen gebildet. Daher ist auch der Wechsel des Versicherungsunternehmens im Kindesalter problemlos möglich. Im Erwachsenenalter geht dagegen ein Teil dieser Rückstellungen beim Wechsel des Anbieters verloren.

Wie immer in der privaten Krankenversicherung richtet sich der konkrete Beitrag aber auch nach dem medizinischen Risiko. Die Versicherung eines Kindes mit Vorerkrankungen oder Handicaps wie einer angeborenen Herzschwäche kann mithin sehr teuer werden.

Wird ein Neugeborenes spätestens zwei Monate nach der Geburt in der PKV der Eltern versichert, entfällt allerdings die Gesundheitsprüfung. Die Prämien für die Kinder steigen bei den meisten Unternehmen im Teenageralter deutlich an.